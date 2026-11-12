Los adolescentes son más responsables con el dinero que sus padres: encuesta

Los adolescentes de hoy son más responsables con el dinero que sus padres, según una nueva encuesta.

La encuesta de 2.000 padres de adolescentes de 13 a 17 años reveló que el 46 % cree que su hijo entiende mejor las finanzas que ellos.

Según los padres, sus hijos piensan con más cuidado antes de hacer compras grandes (41 %), son más propensos a esperar y ahorrar para lograrlas (40 %), se ciñen mejor a un presupuesto (34 %), distinguen mejor entre deseos y necesidades (31 %) y son más cautelosos con las deudas (30 %).

Algunos añaden que tienen más claro cómo ganar dinero extra (30 %), están más enfocados en su futuro financiero (26 %) y tienen metas financieras más claras que las suyas (23 %).

Realizado por Talker Research en nombre deOnePay, el estudio también encuestó a adolescentes. Nueve de cada 10 se consideran responsables con el dinero, aunque el 64 % nunca ha ido solo a un banco y el 93 % tiene alguna forma de ganar dinero.

En promedio, ganan casi $7.000 al año, a través de mesadas y tareas del hogar (53 %), trabajos por cuenta propia (33 %), empleos de medio tiempo (25 %), cuidado de niños o personas (23 %) y reventa (16 %).

Los adolescentes dicen ahorrar el 46 % de sus ingresos, y el 36 % de los padres afirman que su hijos ahorran más que ellos. Además, consumen un poco más de 13 horas de contenido financiero al mes.

Pero los jóvenes no se llevan todo el crédito: casi todos los padres (96 %) han hablado con sus hijos sobre ahorrar, y el 87 % lo hace al menos una vez al mes.

Aun así, el 17 % nunca ha hablado con su hijo sobre inversión, y el 14 % tampoco sobre cómo construir historial de crédito.

Cuando se les pidió invertir $1.000 hipotéticos, tanto padres como adolescentes pondrían la mayor parte en una cuenta de ahorros de alto rendimiento (36 % y 35 %, respectivamente).

Después, los padres diversificarían con cuentas de jubilación (24 %), bolsa de valores (24 %) y certificados de depósito (20 %), mientras que los adolescentes elegirían la bolsa (22 %) y las criptomonedas (20 %).