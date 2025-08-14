Esto es lo que hay que saber sobre los resfriados estivales y la nueva variante de COVID-19

Calor de verano, diversión al aire libre... ¿y síntomas de resfriado?

Es posible que estos tres elementos no estén relacionados en la mente de muchas personas, en parte, debido a mitos comunes sobre los gérmenes y en parte porque muchos virus realmente tienen niveles de actividad más bajos en el verano.

Pero es posible tener flujo nasal, o algo peor, en el verano. Datos federales publicados el viernes, por ejemplo, muestran que el COVID-19 está en aumento en la mayoría de los estados de Estados Unidos, con un incremento en las visitas a los pabellones de emergencia entre personas de todas las edades.

Esto es lo que hay que saber sobre los virus de verano.

¿En qué medida circulan los resfriados y la gripe en este momento?

El número de personas que buscan atención médica por tres enfermedades clave —COVID-19, influenza y virus respiratorio sincitial, o VRS— es actualmente muy bajo, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

La gripe está en descenso y el VRS se ha mantenido estable. Pero el COVID-19 va en aumento en la mayoría de los estados de Estados Unidos. Se estima una actividad “moderada” de COVID-19 según los datos de aguas residuales de todo el país.

Las aguas residuales estudiadas por los CDC también muestran que la variante XFG, apodada stratus, es la más común en Estados Unidos. Stratus puede causar un dolor de garganta “como una cuchilla” y es considerada una “variante bajo vigilancia” por la Organización Mundial de la Salud. La OMS dijo que la variante es solo marginalmente mejor para evadir los sistemas inmunológicos de las personas y que las vacunas aún funcionan contra ella.

Se espera que el COVID-19 se estabilice en un patrón estacional de invierno como otros coronavirus, pero en los últimos años se ha producido un aumento a finales del verano, dijo el doctor Dean Blumberg, jefe de enfermedades infecciosas pediátricas del Hospital Infantil de la Universidad de California Davis.

Otros virus que circulan en esta época del año son el que causa la enfermedad de “manos, pies y boca”, que tiene síntomas similares a un resfriado, además de llagas y erupciones, y el norovirus, a veces llamado gripe estomacal.

¿Los virus se propagan menos en el verano?

Muchos virus circulan estacionalmente y aumentan a medida que el clima se enfría en otoño e invierno. Así que es cierto que menos personas tienen la nariz congestionada y tos en el verano, pero el clima frío en sí no causa resfriados.

No se trata solo de la estacionalidad. El otro factor es nuestro comportamiento, dicen los expertos. El buen clima significa que las personas abren ventanas y se reúnen al aire libre, donde es más difícil que los gérmenes se propaguen.

Pero los virus respiratorios siguen presentes. Cuando el clima se vuelve demasiado caluroso y todos se resguardan y encienden el aire acondicionado, los médicos comienzan a ver más enfermedades. En lugares donde hace mucho calor durante mucho tiempo, el verano puede ser una temporada de resfriados por derecho propio.

“Crecí en la Costa Este y todo el mundo se enferma en invierno”, dijo el doctor Frank LoVecchio, médico de urgencias e investigador de la Universidad Estatal de Arizona. “Mucha gente se enferma en el verano aquí. ¿Por qué ocurre? Porque pasas más tiempo en interiores”.

Con la propagación de stratus, ¿es necesario recibir otro refuerzo de la vacuna contra el COVID-19?

Las personas que están sanas deben tener en cuenta el momento para recibir cualquier vacuna. Un gran viaje o boda pueden ser una buena razón para recibir el refuerzo, dicen los médicos. Pero para la mayoría de las personas, puede valer la pena esperar hasta el otoño en anticipación de que los casos de COVID-19 realmente aumenten en invierno.

“Es necesario estar completamente protegido en el momento en que sea más importante para cada persona”, dijo el doctor Costi Sifri, del Sistema de Salud de la Universidad de Virginia.

Las personas con mayor riesgo de complicaciones siempre deben hablar con su médico sobre lo que es mejor para ellas, agregó. Los adultos mayores y aquellos con sistemas inmunológicos débiles pueden necesitar más refuerzos que otros, dijo.

¿Más niños pequeños contraen el COVID-19?

El mes pasado, los CDC señalaron que las visitas a la sala de emergencias de niños menores de cuatro años iban en aumento. Eso tiene sentido, dijo Blumberg, porque muchos niños pequeños contraen la enfermedad por primera vez o no están vacunados.

El secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr. dijo en mayo que las vacunas ya no se recomendarían para niños sanos, una decisión que, según los expertos en salud, carece de base científica. La Academia Americana de Pediatría aún respalda las vacunas contra el COVID-19 para niños mayores de seis meses.

¿De qué otras formas puedo reducir mi riesgo?

Las mismas cosas que ayudan a prevenir resfriados, gripe y COVID en cualquier otra época del año funcionan en el verano, dicen los médicos.

Se recomienda pasar tiempo al aire libre cuando sea posible, lavarse las manos, usar una mascarilla. Y si una persona está enferma, debería quedarse en casa.

___

El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Grupo de Medios de Ciencia y Educación del Instituto Médico Howard Hughes y de la Robert Wood Johnson Foundation. La AP es la única responsable de todo el contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.