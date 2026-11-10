Los científicos descubren que tu taza de café diaria podría tener un efecto a largo plazo en la salud intestinal

Según un estudio publicado el martes, tomar café todos los días, como hacen dos tercios de los estadounidenses, no solo puede mejorar la flora intestinal, sino también el funcionamiento del intestino en sí.

Según investigadores de la Universidad de Copenhague, las personas que consumían entre 1 y 5 tazas de café más de tres días a la semana presentaban niveles de acidez más elevados en el intestino delgado y más contracciones en el colon, lo que podría afectar a la salud digestiva.

“Las contracciones intestinales pueden favorecer una digestión saludable, ayudar a prevenir el estreñimiento y mantener los músculos intestinales en buen estado”, afirmó en un comunicado la autora Francesca Bucci, estudiante de doctorado de la universidad.

Bucci y sus colegas investigadores aún no están seguros de si los niveles elevados de acidez son beneficiosos o perjudiciales. Sin embargo, señalaron que el nivel de acidez en el intestino delgado, o “pH”, desempeña un papel importante en la forma en que el cuerpo digiere los alimentos.

Los investigadores tampoco están seguros de si los cambios que observaron en los bebedores de café se deben únicamente a una taza de café, pero los investigaciones anteriores parecen respaldar esa conclusión, dijo Henrik Munch Roager, profesor asociado.

open image in gallery Dos tercios de los estadounidenses toman café todos los días. Un nuevo estudio revela que esta bebida con cafeína podría ser más beneficiosa para nuestra salud digestiva de lo que pensábamos ( Getty Images )

“Por ejemplo, ya sabemos por otros estudios que el café puede influir en diversos procesos del sistema digestivo, incluida la secreción de ácido en el estómago. Así que hay buenas razones para creer que lo que estamos viendo no es mera coincidencia”, añadió.

Los resultados del nuevo estudio también confirmaron los hallazgos de una investigación de 2024 de la Facultad de Medicina de la Universidad de Texas, que indicaba que el café influye positivamente en el equilibrio de la microbiota intestinal, lo que conduce a una diversidad saludable de especies. Un intestino diverso es más flexible y capaz de combatir diferentes patógenos, según expertos de la Universidad Estatal de Luisiana.

Una píldora inteligente

El estudio, que duró nueve días, incluyó a más de 60 adultos, 50 de los cuales ingirieron un sensor conocido como “SmartPill”. Dentro del cuerpo, la cápsula inalámbrica enviaba a los investigadores mediciones de acidez, temperatura, presión, tiempo de tránsito y contracciones intestinales.

Los participantes también informaron de todo lo que comieron y bebieron durante ocho días, y proporcionaron muestras diarias de heces y orina para que los investigadores pudieran analizar la composición de su microbiota intestinal y los niveles de marcadores relacionados con el café en el organismo, como los metabolitos de la cafeína.

open image in gallery Los autores del estudio esperan que comprender el efecto del café en la digestión pueda ayudar a encontrar mejores tratamientos para el estreñimiento ( Getty Images para illycaffè )

El dilema de la cafeína

Es necesario realizar más investigaciones para comprender qué sucede con la función intestinal durante los períodos de alto consumo de café en comparación con los períodos sin consumirlo.

Los autores del estudio esperan que sus hallazgos puedan allanar el camino hacia un mejor tratamiento para el estreñimiento, una afección digestiva que afecta al 16 % de los adultos y a un tercio de las personas mayores de 60 años, según el Instituto Nacional de Salud.

“Muchas personas sufren de estreñimiento y deposiciones irregulares. Si logramos comprender cómo afecta el café a la digestión y a las contracciones intestinales, podríamos utilizar ese conocimiento para estimular la motilidad intestinal de forma natural”, afirmó Roager. “Eso sería sumamente valioso”.

Traducción de Olivia Gorsin