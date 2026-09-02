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Muertes por el brote de ébola en Congo superan las 3.000

AFR-MED CONGO-ÉBOLA
AFR-MED CONGO-ÉBOLA (AP)

El brote de ébola en República Democrática del Congo ha matado a más de 3.000 personas entre los más de 6.100 casos confirmados, de acuerdo con los datos ofrecidos por el gobierno el miércoles, mientras la enfermedad se propaga a una velocidad sin precedentes, más rápido que los esfuerzos por rastrearla y frenarla.

Los datos del Ministerio de Salud de Congo mostraron que el brote ha registrado 6.186 casos confirmados, incluidos 3.007 fallecimientos desde que se declaró a mediados de mayo. Sigue siendo el episodio de la enfermedad de más rápido crecimiento jamás registrado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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