Sacerdote filipino que enfrentó la brutal guerra antidroga de Duterte gana el premio Magsaysay

Un sacerdote filipino que protestó públicamente contra la sangrienta represión del entonces presidente Rodrigo Duterte contra las drogas ilegales a pesar de las amenazas de muerte y ayudó a proporcionar funerales adecuados a los sospechosos asesinados era uno de los ganadores de los Premios Ramon Magsaysay de este año, la versión asiática del Nobel.

Los otros ganadores anunciados el domingo fueron una fundación sin fines de lucro en India que trabajó para llevar a niñas pobres a las escuelas en más de 30.000 aldeas en las regiones más desatendidas del país del sur de Asia y una buceadora local de Maldivas que inició un movimiento para salvar a su nación insular tropical de la contaminación plástica con limpiezas masivas y reciclaje.

Los galardones, que llevan el nombre de un popular presidente filipino que murió en un accidente aéreo en 1957, reconocen la "grandeza de espíritu" a través del servicio desinteresado a las personas en toda Asia.

Los ganadores recibirán sus premios en el Teatro Metropolitano de Manila el 7 de noviembre.

El reverendo Flaviano Antonio Villanueva

El sacerdote es un exconsumidor de drogas que ha hablado sobre cómo se recuperó de la adicción y fue ordenado sacerdote católico en 2006. Emplea su transformación "para demostrar que incluso los más descarriados y desamparados pueden encontrar redención y renovación".

En 2015, Villanueva fundó el Centro Arnold Janssen Kalinga, que proporciona alimentos, ropa y refugio a miles de necesitados en Filipinas, incluidos aquellos que pueden haber estado involucrados en drogas y delitos menores, para que puedan recuperar el respeto propio, según la fundación que otorga el premio.

Las redadas policiales de Duterte contra las drogas ilegales mataron a miles de sospechosos, en su mayoría pobres. El sacerdote reformado lideró esfuerzos para localizar sus cuerpos y recaudó fondos para ofrecerles una cremación y entierro adecuados. También erigió un santuario conmemorativo para ellos para aliviar la situación de viudas y huérfanos.

Sin embargo, su activismo le supuso acusaciones de sedición durante el gobierno de Duterte, un cargo que fue desestimado en 2023, "aunque las amenazas de muerte nunca cesaron", dijo la fundación.

"Con profunda compasión y tranquila resistencia, creó espacios para reconstruir lo que fue injustamente borrado al sanar a los quebrantados, llevar a casa a los abandonados y reavivar la esperanza cuando parecía casi perdida", dijo la fundación.

La tormentosa presidencia de seis años de Duterte terminó en 2022. En marzo de este año, el expresidente fue arrestado por una orden emitida por la Corte Penal Internacional por un presunto crimen de lesa humanidad debido a los asesinatos generalizados de sospechosos de drogas. Ha negado haber autorizado ejecuciones extrajudiciales.

La Fundación Educate Girls Globally

La organización india sin fines de lucro fue establecida en 2007 por Safeena Husain, quien regresó a casa después de graduarse de la London School of Economics y trabajar en Estados Unidos, para ayudar a proporcionar educación a las niñas en la India rural aprovechando los recursos gubernamentales y comunitarios.

"Las niñas analfabetas se ven obligadas a casarse temprano, tener hijos y trabajar, mientras que los hombres culturalmente privilegiados van a la escuela", dijo el organismo del premio. "Dadas sus limitadas perspectivas, solo una vida de pobreza y servidumbre espera a la mayoría de estas mujeres".

Comenzando en el estado más grande de Rajasthan, donde las niñas tienen la tasa de analfabetismo más alta, Educate Girls identificó las comunidades más vulnerables y llevó a las niñas que no asistían a la escuela o que estaban fuera de ella al aula hasta que pudieron obtener credenciales para educación superior y empleo. De 50 escuelas piloto en aldeas, más de 30.000 aldeas en toda India se beneficiaron del programa, involucrando a más de dos millones de niñas con una alta tasa de retención, dijo la fundación.

"Educate Girls entró en comunidades donde se esperaba que las niñas y mujeres permanecieran en las sombras, y las hizo visibles", dijo la fundación. "Desafiaron la tradición, cambiaron mentalidades y demostraron que la educación no es un privilegio, sino un derecho que transforma y reconstruye vidas".

Shaahina Ali intenta salvar su hogar del plástico

La tercera ganadora creció en Maldivas y fue testigo de cómo el país insular tropical asiático, popular entre los turistas, estaba amenazado por la contaminación plástica en tierra y en el mar con la rápida urbanización.

"Como buceadora, fotoperiodista e instructora de buceo, Ali a menudo se enfrentaba literalmente cara a cara con las mareas de basura que nublaban las aguas una vez prístinas de sus islas, dejando tras de sí extensiones de peces muertos y corales moribundos", dijo la fundación.

En 2015, Ali se unió a un grupo no gubernamental para iniciar un proyecto antipolución y convertir el plástico de desecho en un recurso para el sustento. Trabajando con voluntarios y empresas, su grupo, Parley Maldives, ha llevado a cabo limpiezas masivas y campañas de información y reciclaje "que no solo han capturado gran parte de los desechos físicos, sino que, igualmente importante, han intervenido donde importa: en las mentes de los maldivos y turistas que ahora reconocen y evitan los problemas que plantea el plástico", dijo.

Ali, de 59 años, también ha trabajado con el gobierno para abordar el cambio climático y "ha iniciado un movimiento marino arraigado en la comunidad, la ciencia y la determinación".

"Voy allí a limpiar con esperanza, esperanza de que mis nietos vean ballenas en el océano en su vida, como yo lo hice cuando crecía", dijo Ali en declaraciones citadas por la fundación.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.