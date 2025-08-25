¿Qué están haciendo los estadounidenses para combatir el aumento del coste de vida?

La crisis de vivienda en los Estados Unidos está transformando la percepción de la gente sobre la vivienda asequible, según un nuevo estudio.

Una encuesta de 1.000 adultos reveló que muchos creen que pagan demasiado cada mes por su vivienda. La persona promedio afirma destinar el 42 % de sus ingresos anuales a gastos relacionados con la vivienda.

Los padres están especialmente preocupados por el futuro: el 42 % afirma no creer o no estar seguro de que sus hijos puedan permitirse vivir en los mismos barrios donde ellos crecieron.

Muchos de los que se sienten sobrecargados culpan a su ubicación: el 45 % mencionó un costo de vida superior al promedio en su vecindad y el 33 % afirmó que su zona es conocida por sus altos precios de vivienda.

Ante esta presión, muchos estadounidenses ven la vivienda asequible como una solución. El estudio de Built y Talker Research reveló que el 63 % de los encuestados valoran positivamente el término “vivienda asequible”.

El apoyo fue aún mayor en comparación con otros tipos de vivienda multifamiliar: el 83 % se mostró a favor de la vivienda asequible, en comparación con el 76 % que favoreció las casas adosadas, el 70 % los apartamentos y el 64 % las casas móviles.

La percepción sobre a quiénes se dirige la vivienda asequible varía: el 44 % afirmó que está destinada a familias de bajos ingresos, el 29 % a jubilados y personas mayores, el 22 % a veteranos y el 19 % a compradores o inquilinos primerizos.

La encuesta también mostró preocupación por el mercado inmobiliario en general. El 73 % dijo que es importante contar con una amplia oferta de vivienda en su zona y el 74 % cree que los costos de las viviendas deberían estabilizarse por completo.

Sin embargo, el 41 % afirmó que su ciudad no dispone de suficientes viviendas para satisfacer las necesidades de la población.

Al preguntarles sobre soluciones, el 65 % afirmó apoyar nuevos desarrollos de vivienda en sus barrios, mientras que muchos atribuyeron la responsabilidad de abordar la crisis a los gobiernos estatales (45 %), los gobiernos locales (44 %) y el gobierno federal (36 %).

“Los problemas de asequibilidad se han generalizado”, dijo Chase Gilbert, director ejecutivo de Built. “Cada vez más personas se dan cuenta de que la vivienda asequible no se trata de caridad, sino de mantener el sueño americano al alcance. Ser propietario de una vivienda siempre ha sido un pilar fundamental de ese sueño, y para muchos, ese camino es cada vez más difícil de encontrar”.