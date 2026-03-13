Estas rutinas específicas pueden ayudarte a dormir

Muchos estadounidenses creen que existen una forma "correcta" y una "incorrecta" de lograr una buena noche de sueño.

Una nueva encuesta realizada por Mattress Firm y Talker Research de 2.000 adultos reveló que dos tercios consideran que ciertos hábitos o rutinas son esenciales para un descanso adecuado.

El 76 % afirmó ser estricto con sus hábitos nocturnos y el 79 % cree dormir mejor cuando sigue una rutina regular a la hora de acostarse.

Muchos también tienen preferencias específicas respecto a su entorno de descanso, como dormir en el lado derecho de la cama (39 %), situarse lo más lejos posible de la puerta (31 %) y utilizar dos almohadas.

Las preferencias sobre las mantas de cama también dividen a los estadounidenses: el 48 % afirma que la sábana superior es un "elemento indispensable", mientras que el 36 % asegura que le resulta indiferente.

Los baby boomers son los mayores defensores de la sábana superior (59 %), en comparación con el 43 % de la generación Z y los millennials.

La comodidad también desempeña un papel fundamental en la calidad del sueño. Se indicó que la temperatura ideal del dormitorio es de 66 grados Fahrenheit y la mayoría de las personas prefiere sentir demasiado frío (68 %) antes que demasiado calor (16 %).

En promedio, los estadounidenses se meten en la cama a las 10:42 p.m. y suelen tardar unos 21 minutos en conciliar el sueño tras apagar las luces y las distracciones. Para muchos, el proceso de relajación incluye el uso de pantallas: dos tercios afirman que ver televisión o películas o navegar por el teléfono forma parte de su rutina a la hora de acostarse.

A pesar de todos estos hábitos y preferencias, el sueño perfecto no está garantizado. En promedio, las personas reportan solo 10 noches de sueño "perfectas" al mes, junto con unas 12 noches que son simplemente "aceptables" y ocho que se consideran "malas".

Algunas personas también recurren a la tecnología para comprender mejor su descanso. La generación Z es la más propensa a monitorear su sueño mediante dispositivos portátiles (21 %), mientras que el 38 % afirma hacerlo ocasionalmente.

Los baby boomers son el grupo menos inclinado a monitorear su sueño. El 83 % de ellos declara no utilizar nunca dispositivos portátiles para tal fin.

Al mismo tiempo, algunas creencias populares sobre el sueño podrían no ser del todo exactas. Aproximadamente un tercio de los encuestados cree que si uno está cansado, simplemente se quedará dormido; que el ruido de fondo ayuda a las personas a relajarse mientras concilian el sueño (32 %) y que todo el mundo necesita dormir ocho horas cada noche (29 %).

“Siempre circulan modas y mitos en torno a la salud, especialmente en lo que respecta al sueño y a lo que se considera ideal. Si bien existen ciertos puntos en común —y todos coincidimos en que dormir con calidad es fundamental para la salud integral—, una noche de sueño "perfecta" tiene un aspecto diferente para cada persona”, dijo la Dra. Jade Wu, psicóloga del sueño y asesora de sueño en Mattress Firm.

“Estos datos confirman una verdad innegable: el sueño es una experiencia personal que varía de un individuo a otro. Lo más importante es centrarse en la constancia y crear un entorno que brinde la mayor comodidad posible”.