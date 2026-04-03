La misión Artemis II de la NASA tiene previsto lanzar esta noche a cuatro astronautas en un viaje alrededor de la Luna, el primer intento de este tipo en más de 50 años, y su nuevo peluche favorito los acompañará en el viaje.

“Rise” es un simpático peluche lunar del tamaño de una pelota de softball que lleva una gorra de béisbol como referencia a la pionera misión Apolo 8 de 1968.

En realidad, Rise es un indicador visual para los astronautas de que han alcanzado la gravedad cero en el espacio.

Asimismo, Rise tiene una misión aparte: llevar una tarjeta MicroSD con los nombres de 5,6 millones de personas de todo el mundo para este vuelo histórico.

open image in gallery Los astronautas de Artemis II posan para las fotos con “Rise”, su nuevo indicador de gravedad cero. Se prevé que la misión despegue el miércoles por la noche desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida ( AFP via Getty Images )

¿Por qué se llama Rise?

El peluche sonriente, diseñado por Lucas Ye, un alumno de segundo grado del norte de California, fue seleccionado para la misión entre más de 2.600 propuestas presentadas en el marco del concurso “Moon Mascot” de la NASA.

Rise lleva una gorra en la que se ven la Tierra, dos cohetes despegando y estrellas centelleantes.

La gorra está inspirada en la icónica fotografía del amanecer terrestre que tomó el astronauta Bill Anders durante la misión Apolo 8, en la víspera de Navidad.

La idea encaja con el tema de la misión, según la especialista de misión de la NASA Christina Koch.

“El tema de la misión es la foto del amanecer de la Tierra tomada en el Apolo 8, que es una fuente de inspiración para todos nosotros. Es una misión que, en cierto modo, refleja la nuestra. Y lo hemos incorporado a nuestro emblema de misión y a nuestra filosofía y valores como tripulación”, declaró a FOX 35 Orlando.

open image in gallery Rise es el indicador de gravedad cero de Artemis II. El peluche fue diseñado por Lucas Ye, un alumno de segundo grado de Mountain View, California ( NASA )

Rise es el segundo indicador de gravedad cero del programa Artemis de la NASA. El exitoso vuelo de prueba Artemis I, realizado en 2022, llevó a bordo al querido personaje de Peanuts, Snoopy: la mascota de la agencia desde hace décadas. Los indicadores son pequeños objetos que pueden flotar en el espacio y permiten a las tripulaciones saber que han abandonado la atmósfera terrestre.

La tradición se remonta a 1961, cuando el cosmonauta ruso Yuri Gagarin llevó un pequeño muñeco en el primer vuelo espacial tripulado de la historia, según Florida Today.

La NASA adoptó esta tradición hace relativamente poco tiempo. En 1990, Snoopy voló a bordo del transbordador espacial Columbia.

Referencia al Apolo 8

El Apollo 8 fue la primera misión en llevar a seres humanos a la Luna y traerlos de vuelta.

Al igual que la misión Artemis II, esa tripulación no aterrizó en la superficie lunar, sino que rodeó la parte posterior de la Luna y regresó a la Tierra.

open image in gallery Esta emblemática imagen de la Tierra asomándose fue tomada por el astronauta del Apolo 8 Bill Anders el 24 de diciembre de 1968. Él y los astronautas Frank Borman y James Lovell se acercaban a la Tierra desde detrás de la Luna ( NASA )

Los astronautas Frank Borman, James Lovell y William Anders pasaron 20 horas orbitando la Luna antes de emprender el regreso a la Tierra. La misión completa duró poco más de seis días, hasta que la tripulación amerizó en el océano Pacífico.

Los astronautas de Artemis II también están llamados a hacer historia. Junto al comandante de la NASA Reid Wiseman, se espera que Koch y el piloto de la NASA Victor Glover se conviertan en la primera mujer y el primer hombre afroamericano en viajar a la Luna.

Por su parte, Jeremy Hansen, compañero de tripulación y astronauta de la Agencia Espacial Canadiense, está destinado a convertirse en el primer ciudadano no estadounidense en lograr esta hazaña.

Artemis II es el segundo de los cinco vuelos espaciales del programa Artemis de la NASA, cuyo objetivo es llevar astronautas a la Luna y, con el tiempo, establecer allí una base. Si Artemis II transcurre sin contratiempos, se prevé que la siguiente fase tenga lugar en 2027.