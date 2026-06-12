¿Tienen los sueños y las pesadillas significados ocultos?

Uno de cada cuatro estadounidenses (25 %) afirma que un sueño o una pesadilla le ha llevado a realizar un cambio en su vida, como dejar un trabajo o romper con su pareja.

Una encuesta realizada por Talker Research de 2.000 estadounidenses reveló que el 25 % siente que un sueño cambió su vida de alguna manera.

Si bien el estadounidense promedio tiene una pesadilla una vez al mes, la generación Z es la que experimenta sueños desagradables con mayor frecuencia (dos veces al mes).

La incidencia de pesadillas disminuye con la edad, y los baby boomers registran exactamente un sueño desagradable al mes.

Pero, ya sean buenos o malos, ¿tienen algún sentido los sueños? La mayoría de las personas opina que sí, y el 67 % cree que tanto las pesadillas como los sueños agradables poseen un significado más profundo.

El 37 % de las personas incluso han vivido un sueño o una pesadilla que se hizo realidad de alguna forma.

El Dr. Michael Kane, director médico del Indiana Center for Recovery, explica por qué los sueños pueden tener relevancia en nuestra conciencia cotidiana: “Lo más interesante de los sueños es que el cerebro sigue procesando la experiencia como si fuera real. Por eso, a veces esa experiencia trasciende a nuestras horas de vigilia”.

“Las pesadillas o los sueños desagradables pueden llenarnos de ansiedad, mientras que un sueño en el que nos sentimos seguros al enfrentarnos a un enemigo puede servir como primer paso para cambiar algo en nuestra vida”.

Ya sea alejarse de un entorno tóxico o afrontar un desafío, el sueño actúa como una señal de que somos capaces de gestionar la situación.

Los resultados de la encuesta de Talker Research también mostraron que una de cada seis personas (16 %) siente que sueña todas las noches, mientras que casi la mitad (45 %) recuerda sus sueños al menos la mayoría de las noches.

La probabilidad de experimentar pesadillas es la misma en hombres y mujeres (1,4 veces al mes en ambos casos), pero las mujeres son ligeramente más propensas a creer que los sueños tienen un significado profundo (61 % de los hombres frente al 72 % de las mujeres).

Asimismo, las mujeres tienen más probabilidades de sentir que un sueño o una pesadilla se ha hecho realidad y de haber tomado medidas como consecuencia de un sueño en comparación con los hombres.