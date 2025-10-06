Cuánto aman los estadounidenses los dulces en Halloween

Halloween puede ser sinónimo de disfraces, calabazas y casas embrujadas, pero para la mayoría de los estadounidenses, la festividad se reduce a una sola cosa: dulces.

Una nueva encuesta de 5.000 estadounidenses en los 50 estados reveló que un hogar promedio compra 4,5 bolsas de dulces cada temporada de Halloween y el 48 % opta por bolsas grandes o de tamaño especial.

En 132.6 millones de hogares estadounidenses, esto equivale alrededor de 340 millones de kilos de dulces cada octubre, el equivalente a 33.900 millones de murciélagos o 62.16 millones de calabazas de Halloween.

El estudio de Talker Research y HI-CHEW reveló que los hábitos de consumo de dulces varían según el estado, pero siguen siendo fundamentales para las tradiciones de Halloween en todas partes.

Quienes viven en Utah son los que más disfrutan de los dulces, con un 85 % comiendo dulces durante la temporada de miedo, seguidos por el 84 % de los residentes de Idaho y Maine. En cuanto a preferencias de dulces, el chocolate sigue siendo el rey, con el 86 % de los estadounidenses como su primera opción.

Los caramelos masticables le siguen con el 53 %, mientras que el 43 % afirma que los sabores frutales son sus favoritos. Algunos estados se inclinan fuertemente por ciertos tipos: Utah encabeza la lista de caramelos masticables con el 70 %, mientras que el 60 % de los habitantes de Mississippi prefieren las variedades frutales.

Los neoyorquinos, en particular, se toman muy en serio el “trick-or-treat” (truco o trato) y la distribución de dulces. El 46 % elegiría su dulce favorito siempre si tuviera la opción, aunque el 32 % prefiere una combinación equilibrada de dulces.

En la noche de Halloween, los encuestados tienen una estrategia: recorrer un promedio de cuatro barrios, quedarse fuera más de cuatro horas y llevar al menos tres bolsas para colectar dulces.

“Es evidente que Halloween ocupa un lugar especial en el corazón de los estadounidenses, sin importar cómo elijan celebrarlo”, declaró un portavoz de Morinaga America, Inc. “Los resultados revelaron que más de la mitad de los estadounidenses disfrutan combinando sus dulces favoritos con nuevas y emocionantes opciones cada octubre”.