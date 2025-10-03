Stay up to date with notifications from The Independent

¿Qué hace que las vacaciones familiares sean perfectas?

Las vacaciones en familia son más felices cuando todos, incluidos los niños, participan en la planificación y disfrutan de un itinerario flexible y relajado

Talker
Viernes, 03 de octubre de 2025 17:27 EDT
(Getty/iStock)

La felicidad de unas vacaciones familiares podría basarse en una simple regla: dejar que todos, incluidos los niños, participen en la planificación del viaje.

Una nueva encuesta de 2.000 familias reveló que el 86 % de los niños desean tener más participación en el proceso de planificación, mientras que los padres admiten que organizar un viaje se toma unos tres meses.

El estudio de Trainline y Talker Research reveló que las familias valoran cada vez más el viaje tanto como el destino.

El 45 % de los padres afirmaron que reducir la velocidad para contemplar el paisaje es su parte favorita de viajar juntos, mientras que el 40 % de los niños señaló las vistas desde la ventana como lo mejor de los viajes en tren.

Quizás por esta razón, el 79 % de los padres recomiendan viajar en tren para explorar Europa, y uno de cada cinco disfruta específicamente del viaje como una oportunidad para hablar, jugar o relajarse en familia.

La relajación y la flexibilidad surgieron como temas centrales en la planificación de las vacaciones.

Entre los niños de 14 a 17 años, el 19 % deseaba que sus padres se relajaran más en lugar de apresurarse en los viajes.

Los padres coincidieron en esta opinión: el 20 % mencionó un itinerario flexible como su mejor opción para viajes internacionales, mientras que el 12 % destacó la importancia de desplazarse fácilmente entre ciudades.

La naturaleza y las experiencias al aire libre también juegan un papel fundamental. Los padres tienden a considerarse a sí mismos y a sus hijos como “amantes de la naturaleza”, y el 34 % de los niños dijeron que las vacaciones en la playa serían su primera opción.

Sin embargo, encontrar un equilibrio entre las preferencias de todos sigue siendo un desafío: el 35 % de los padres dijeron que adaptarse a las diferentes preferencias alimentarias es clave para una planificación exitosa, y el 27 % destacó la importancia de no sobrecargar el itinerario.

