¿Qué hace que las vacaciones familiares sean perfectas?

La felicidad de unas vacaciones familiares podría basarse en una simple regla: dejar que todos, incluidos los niños, participen en la planificación del viaje.

Una nueva encuesta de 2.000 familias reveló que el 86 % de los niños desean tener más participación en el proceso de planificación, mientras que los padres admiten que organizar un viaje se toma unos tres meses.

El estudio de Trainline y Talker Research reveló que las familias valoran cada vez más el viaje tanto como el destino.

El 45 % de los padres afirmaron que reducir la velocidad para contemplar el paisaje es su parte favorita de viajar juntos, mientras que el 40 % de los niños señaló las vistas desde la ventana como lo mejor de los viajes en tren.

Quizás por esta razón, el 79 % de los padres recomiendan viajar en tren para explorar Europa, y uno de cada cinco disfruta específicamente del viaje como una oportunidad para hablar, jugar o relajarse en familia.

La relajación y la flexibilidad surgieron como temas centrales en la planificación de las vacaciones.

Entre los niños de 14 a 17 años, el 19 % deseaba que sus padres se relajaran más en lugar de apresurarse en los viajes.

Los padres coincidieron en esta opinión: el 20 % mencionó un itinerario flexible como su mejor opción para viajes internacionales, mientras que el 12 % destacó la importancia de desplazarse fácilmente entre ciudades.

La naturaleza y las experiencias al aire libre también juegan un papel fundamental. Los padres tienden a considerarse a sí mismos y a sus hijos como “amantes de la naturaleza”, y el 34 % de los niños dijeron que las vacaciones en la playa serían su primera opción.

Sin embargo, encontrar un equilibrio entre las preferencias de todos sigue siendo un desafío: el 35 % de los padres dijeron que adaptarse a las diferentes preferencias alimentarias es clave para una planificación exitosa, y el 27 % destacó la importancia de no sobrecargar el itinerario.