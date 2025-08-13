Pamela Anderson se sinceró sobre su supuesta relación con su compañero de reparto en ¿Y dónde está el policía?, Liam Neeson.

En una nueva entrevista con Esquire, publicada el miércoles, la exprotagonista de Guardianes de la bahía elogió a Neeson por su amabilidad.

“Es un encanto”, dijo a la publicación. Continuó: “Es tan generoso, elogioso y comprensivo que, ya sabes, no puedes evitar enamorarte de Liam”.

Antes de trabajar con Neeson en su última película juntos, Anderson dijo que se sentía intimidada por la cantidad de galardones que tenía su compañero de reparto, desde una nominación al Oscar a dos premios Tony.

“Estoy familiarizada con la carrera de Liam”, dijo, y prosiguió: “Ha tenido una carrera increíble, empezando en el teatro y formando parte de la realeza de la interpretación, con La lista de Schindler y todas las demás películas que ha hecho. Así que fue intimidante. Tenía miedo de conocerlo. Estaba literalmente temblando el primer día que vine a ensayar nuestra primera escena. Pero una vez que nos pusimos en marcha, demostró ser todo un caballero”.

"Es tan generoso, elogioso y comprensivo que, ya sabes, no puedes evitar enamorarte de Liam", dijo Anderson sobre Neeson ( Getty )

Neeson también se deshizo en elogios al hablar sobre Anderson, comparándola con la mujer “guapa, sexy y divertida” que interpreta en la película.

“Pamela es todo eso y más”, afirmó, y agregó: “[Trabajar en] cualquier escena con Pamela Anderson era estupendo, y siempre me hacía ilusión actuar con ella. Creo que nos llevamos bien. Sin duda se ha convertido en una nueva amiga. Es genial trabajar con ella. No tiene un gran ego, ni aires de grandeza. Nos reímos un poco en el rodaje, sí. Beth [su personaje] y yo intentamos resolver juntos el gran crimen de la película. A veces no estábamos de acuerdo, pero eso forma parte de la diversión”.

Al parecer, durante el rodaje de la película, Neeson y Anderson “se enamoraron”. Ambos intérpretes han mostrado su estrecha relación durante el recorrido promocional de la película, y Anderson fue fotografiada besando la mejilla de Neeson en la alfombra roja.

Neeson estuvo casado anteriormente con la actriz de Juego de gemelas Natasha Richardson, que murió en 2009, dos días después de golpearse la cabeza mientras tomaba una clase de esquí para principiantes en una estación de Mont Tremblant, Canadá.

Anderson se ha casado cinco veces con cuatro hombres. Su primer matrimonio fue con Tommy Lee, entre 1995 y 1998, con quien tuvo a sus dos hijos: Brandon Thomas Lee y Dylan Jagger Lee.

Más adelante se casó con Kid Rock (2006–2007) y luego con Rick Salomon (2007–2008), con quien volvió a contraer matrimonio en 2014, aunque se separaron al año siguiente.

Jamie Lee Curtis ha reaccionado con emoción a los rumores de romance entre Neeson y Anderson, diciendo a todo el mundo que los dejen en paz ( Getty )

Jamie Lee Curtis ha reaccionado con emoción a los rumores de romance entre Neeson y Anderson, diciendo a todo el mundo que los dejen en paz.

“Con el debido respeto a la cultura pop, si el amor ha encontrado [su] camino en esa relación, Dios los bendiga a ambos —déjenlos en paz, maldita sea”, dijo Curtis en un video viral de TikTok la semana pasada, y añadió: “Permítanles que se gusten”.

La estrella de Halloween, que coprotagonizó con Anderson la película de 2024 La última gran actuación, continuó: “Los dos han pasado por momentos difíciles, y los dos son bellos seres humanos: me conmueve mucho”.

Curtis agregó: “Si realmente han encontrado un amor íntimo entre ellos, todos deberíamos irnos a la cama esta noche sintiéndonos mejor”.

