Muchos padres enfrentan una crisis financiera para mantener a sus hijos

El aumento del costo de vida ha dejado a seis de cada diez padres estadounidenses endeudados solo por mantener a sus hijos.

Según una nueva encuesta realizada por National Debt Relief y Talker Research de 2.000 padres con hijos de 0 a 18 años, el 63 % afirma que su situación financiera les impide darles a sus hijos la vida que desean, en comparación con el 48 % de los padres sin deudas.

Para el 48 % de los padres endeudados, esa deuda se ha vuelto “inmanejable” y el 57 % afirma que limita su capacidad para ampliar su familia.

Los padres solteros sienten la presión aún más: el 60 % tiene dificultades para mantener a sus hijos debido al aumento de los costos, en comparación con el 52 % de los padres con pareja.

Aun así, la mayoría de los padres endeudados priorizan las necesidades de sus hijos: el 81 % prioriza la felicidad de sus hijos sobre el pago de deudas, y solo el 17 % prioriza el pago de deudas.

El estrés de tener deudas es tan intenso que el 48 % de los padres afirman preocuparse más por las deudas que por ser buenos padres.

En promedio, los padres se estresan por las finanzas o las deudas cinco veces por semana. Quienes tienen deudas tienen el doble de probabilidades de descuidar su salud física y mental que los padres sin deudas.

Las tarjetas de crédito (42 %), las facturas médicas (27 %) y los préstamos personales (25 %) son las formas más comunes de deuda sin garantía, con un promedio de $14.556, $12.316 y $15.294, respectivamente. Los padres con deudas contraen un promedio de $181 en nuevas deudas cada mes, una cifra que aumenta a $194 para aquellos con hijos de 5 a 12 años.

Los gastos de regreso a clases y las fiestas navideñas son los principales detonantes, con un 39 % y un 47 % de los padres endeudándose durante estas épocas.

Entre quienes tienen deudas de “compra ahora, paga después”, las cifras se disparan al 52 % y al 62 % respectivamente, y estos padres son los más propensos a utilizar este servicio: un 65 % para gastos escolares y un 75 % para compras navideñas.

El 63 % de los padres sienten que tienen poco control sobre el costo de mantener a sus hijos, una cifra que aumenta al 67 % entre quienes están endeudados.

Mirando al futuro, la mitad de los padres endeudados temen no poder pagar la educación superior de sus hijos, especialmente aquellos que aún están pagando sus propios préstamos estudiantiles, que promedian en unos $22.896. Los costos médicos son otra fuente importante de ansiedad, ya que el 32 % de los padres endeudados se preocupan por cubrir emergencias.

Solo el año pasado, el 42 % se endeudó para cubrir los gastos de bolsillo de las recetas médicas de sus hijos, el 41 % para las visitas al médico y el 39 % para la atención dental. Los servicios de salud mental para niños también se han convertido en un gasto significativo, con un promedio de $1377 en deuda durante el último año, ubicándose justo después de la atención de emergencia como uno de los tratamientos más costosos.