Los estados enfrentan incertidumbre mientras Trump intenta revertir pagos de ayuda alimentaria

Los estados que administran un programa federal de ayuda alimentaria que atiende a unos 42 millones de estadounidenses enfrentaban incertidumbre el lunes sobre si pueden —y deben— proporcionar beneficios mensuales completos durante una batalla legal en curso que involucra el cierre del gobierno de Estados Unidos.

El gobierno del presidente Donald Trump exigió durante el fin de semana que los estados "reviertan" los beneficios completos que se pagaron bajo el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) durante una ventana de un día entre que un juez federal ordenó la financiación completa y un juez de la Corte Suprema congeló esa orden de manera temporal.

Un tribunal federal de apelaciones en Boston dejó la orden de pagar los beneficios completos en vigor el domingo, aunque la orden de la Corte Suprema asegura que el gobierno no tendrá que pagar durante al menos 48 horas. También se espera que el gobierno de Trump pida a los jueces que intervengan de nuevo, y el Congreso está considerando si financiar SNAP como parte de una propuesta para poner fin al cierre del gobierno.

Algunos estados advierten sobre "interrupciones operativas catastróficas" si el gobierno de Trump no les reembolsa por esos beneficios de SNAP que ya autorizaron. Mientras tanto, otros estados están proporcionando beneficios mensuales parciales de SNAP con dinero federal o utilizando sus propios fondos para cargar tarjetas electrónicas para los beneficiarios de SNAP.

Millones reciben ayuda mientras otros esperan

La Casa Blanca dijo en un principio que los beneficios de SNAP no estarían disponibles en noviembre debido al cierre del gobierno. Después de que algunos estados y grupos sin fines de lucro demandaran, dos jueces dictaminaron que el gobierno no podía omitir los beneficios de noviembre por completo.

El gobierno luego dijo que usaría un fondo de reserva de emergencia para proporcionar el 65% del beneficio mensual máximo. El jueves, el juez de distrito de Estados Unidos John J. McConnell dijo que eso no era suficiente y ordenó la financiación completa de las ayudas de SNAP para el viernes.

Algunos estados actuaron rápidamente para dirigir a sus proveedores de EBT a desembolsar el total de los beneficios mensuales a los beneficiarios de SNAP. Millones de personas en esos estados recibieron fondos para comprar alimentos antes de que la jueza Ketanji Brown Jackson pusiera la orden de McConnell en espera el viernes por la noche, a la espera de una mayor deliberación por parte de una corte de apelaciones.

Millones más de personas aún no han recibido pagos de SNAP para noviembre, porque sus estados estaban esperando más información del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que administra SNAP.

El gobierno de Trump ha argumentado que la orden judicial de abonar los beneficios completos viola la Constitución al infringir el poder de gasto de las ramas legislativa y ejecutiva.

Los estados luchan contra el intento de congelar la ayuda

El domingo, el gobierno Trump dijo que los estados se habían movido demasiado rápido y liberaron erróneamente beneficios completos de SNAP después de los fallos de la semana pasada.

"Los estados deben deshacer inmediatamente cualquier paso tomado para emitir beneficios completos de SNAP para noviembre de 2025", escribió Patrick Penn, subsecretario adjunto de Agricultura, a los directores estatales de SNAP. Advirtió que los estados podrían enfrentar sanciones si no cumplían.

Wisconsin, que fue uno de los primeros en cargar beneficios completos después de la orden de McConnell, tuvo su reembolso federal congelado. Como resultado, la cuenta de SNAP del estado podría agotarse a partir del lunes, dejando sin dinero para reembolsar a las tiendas que venden alimentos a los beneficiarios de SNAP, según un documento judicial presentado por aquellos que habían demandado.

Algunos gobernadores demócratas prometieron desafiar cualquier intento federal de recuperar el dinero.

En Connecticut, el gobernador demócrata Ned Lamont dijo que "aquellos que recibieron sus beneficios no deben preocuparse por perderlos".

“No, Connecticut no necesita recuperar los beneficios de SNAP ya enviados a las 360.000 personas que dependen de ellos para alimentarse y que nunca deberían haber sido atrapadas en medio de esta lucha política”, dijo Lamont. “Estamos con ellos”.

___

Los periodistas de Associated Press Scott Bauer en Madison, Wisconsin; John Hanna en Topeka, Kansas; y Nicholas Riccardi en Denver contribuyeron a este informe.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.