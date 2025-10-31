Dentro de las tradiciones de Halloween, como los dulces, las películas de miedo y el tallado de calabazas, hay otro indispensable: el espectáculo anual del disfraz de Heidi Klum.

La supermodelo y estrella de la televisión es aficionada a sorprender a sus invitados con sus elaborados disfraces, como en 2022, cuando llegó al evento en el extremo de un sedal, enfundada en un disfraz de lombriz.

“Quería ser algo inesperado”, explicó tumbada en el suelo para conseguir el máximo efecto de lombriz. “Creo que nunca había visto a nadie ser una lombriz de tierra”.

open image in gallery Heidi Klum, disfrazada de gusano, asiste a su 21ª fiesta anual de Halloween el 31 de octubre de 2022 ( 2022 Invision )

En 2023 recurrió a la ayuda de varios artistas del Cirque du Soleil para que se disfrazaran de las plumas de la cola y acompañaran su impresionante traje de pavo real.

“Hay que planearlo mucho”, exclamó Klum a través de su pico de pavo real, con su marido Tom Kaulitz a su lado, vestido de huevo. “Porque lo primero es tener una idea”.

En su fiesta de 2008 se disfrazó de Kali, la diosa hindú de la muerte y la destrucción, con múltiples brazos, cabezas colgantes y una profunda capa de pintura corporal azul.

open image in gallery Heidi Klum, disfrazada de Kali, la diosa hindú de la muerte y el tiempo, asiste a su fiesta anual de Halloween en 1Oak el viernes 31 de octubre de 2008 ( 2008 AP )

Klum dijo que planea casi de inmediato su look para el año siguiente. “Después de esta noche estaré pensando en lo que haré el año que viene. Siempre tiene que ser diferente. Completamente diferente”, formuló.

Otros disfraces notables de Klum a lo largo de los años han sido el de un Transformer gigante, el de un clon (con varios dobles de Klum), el de una versión anciana de sí misma y el de un experimento alienígena que salió mal.

open image in gallery Heidi Klum, vestida con un disfraz de “Transformer” de dos metros de altura, llega a su fiesta de Halloween en Nueva York, el domingo 31 de octubre de 2010

La estrella también se ha transformado en una terrorífica mariposa, un simio, un gato, un cuervo, y en personajes de dibujos animados como Jessica Rabbit y Fiona de Shrek.

open image in gallery Heidi Klum, disfrazada de Jessica Rabbit, asiste a su 16ª fiesta anual de Halloween, en Lavo el sábado 31 de octubre de 2015, en Nueva York

¿Su consejo para los que aún no saben qué ponerse este Halloween? No compren una máscara.

“En lo personal, no me gusta que la gente se esconda detrás de esas máscaras. Prefiero cuando la gente usa la creatividad y juega con su cara, cuando se maquilla mucho”, declaró la modelo Klum a AP en 2007. “A mí me gusta mucho hacerlo, quiero que mi cara dé miedo”.

He aquí un resumen fotográfico de algunos de los atuendos de Klum a lo largo de los años:

open image in gallery Heidi Klum, tercera desde la izquierda, posa con “Los clones de Heidi” en su 17ª Fiesta Anual de Halloween en Vandal el lunes 31 de octubre de 2016, en Nueva York ( 2016 Invision )

open image in gallery Heidi Klum, disfrazada de gato, posa en la fila de prensa de la fiesta “Heidi’s Halloween Party” en Los Ángeles el miércoles 31 de octubre de 2007 ( AP2007 )

open image in gallery Heidi Klum, en el centro, de azul, llega a su 22ª fiesta anual de Halloween en Marquee el martes 31 de octubre de 2023 ( 2023 Invision )

open image in gallery Heidi Klum, disfrazada de cuervo, llega a su décima fiesta anual de Halloween en West Hollywood, California, el sábado 31 de octubre de 2009 ( AP2009 )

open image in gallery Heidi Klum, disfrazada de anciana, asiste a su 14ª fiesta anual de Halloween el jueves 31 de octubre de 2013, en Nueva York

open image in gallery Heidi Klum, a la derecha, disfrazada de la princesa Fiona y Tom Kaulitz disfrazado de Shrek llegan a la 19ª fiesta anual de Halloween de Klum en Lavo, Nueva York, el miércoles 31 de octubre de 2018

open image in gallery Heidi Klum, a la izquierda, disfrazada de extraterrestre, y Tom Kaulitz asisten a la fiesta de Halloween de Klum en Cathedrale el jueves 31 de octubre de 2019 ( 2019 Invision )