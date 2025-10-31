Los 11 disfraces de Halloween más icónicos de Heidi Klum
Una lombriz, Fiona, un experimento extraterrestre y la diosa hindú de la muerte Kali: la supermodelo nunca decepciona
Dentro de las tradiciones de Halloween, como los dulces, las películas de miedo y el tallado de calabazas, hay otro indispensable: el espectáculo anual del disfraz de Heidi Klum.
La supermodelo y estrella de la televisión es aficionada a sorprender a sus invitados con sus elaborados disfraces, como en 2022, cuando llegó al evento en el extremo de un sedal, enfundada en un disfraz de lombriz.
“Quería ser algo inesperado”, explicó tumbada en el suelo para conseguir el máximo efecto de lombriz. “Creo que nunca había visto a nadie ser una lombriz de tierra”.
En 2023 recurrió a la ayuda de varios artistas del Cirque du Soleil para que se disfrazaran de las plumas de la cola y acompañaran su impresionante traje de pavo real.
“Hay que planearlo mucho”, exclamó Klum a través de su pico de pavo real, con su marido Tom Kaulitz a su lado, vestido de huevo. “Porque lo primero es tener una idea”.
En su fiesta de 2008 se disfrazó de Kali, la diosa hindú de la muerte y la destrucción, con múltiples brazos, cabezas colgantes y una profunda capa de pintura corporal azul.
Klum dijo que planea casi de inmediato su look para el año siguiente. “Después de esta noche estaré pensando en lo que haré el año que viene. Siempre tiene que ser diferente. Completamente diferente”, formuló.
Otros disfraces notables de Klum a lo largo de los años han sido el de un Transformer gigante, el de un clon (con varios dobles de Klum), el de una versión anciana de sí misma y el de un experimento alienígena que salió mal.
La estrella también se ha transformado en una terrorífica mariposa, un simio, un gato, un cuervo, y en personajes de dibujos animados como Jessica Rabbit y Fiona de Shrek.
¿Su consejo para los que aún no saben qué ponerse este Halloween? No compren una máscara.
“En lo personal, no me gusta que la gente se esconda detrás de esas máscaras. Prefiero cuando la gente usa la creatividad y juega con su cara, cuando se maquilla mucho”, declaró la modelo Klum a AP en 2007. “A mí me gusta mucho hacerlo, quiero que mi cara dé miedo”.
He aquí un resumen fotográfico de algunos de los atuendos de Klum a lo largo de los años:
Traducción de Michelle Padilla