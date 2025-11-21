Sheinbaum elogia a Miss Universo por alzar la voz contra la injusticia: ‘es un ejemplo’

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum celebró el viernes la victoria de Fátima Bosch, coronada como la cuarta Miss Universo de México, y elogió su valentía al denunciar el maltrato de un organizador durante el certamen.

“Muchas felicidades”, dijo Sheinbaum en su conferencia matutina cuando le preguntaron sobre la victoria de Bosch en el certamen que se llevó a cabo en Tailandia.

Bosch, de 25 años, protestó días atrás por el trato de Nawat Itsaragrisil, director del comité organizador de Miss Universo Tailandia y presidente de Miss Grand International, durante la edición del certamen en Tailandia.

Raúl Rocha, presidente de la Organización Miss Universo y de nacionalidad mexicana, se pronunció en contra de la actitud de Itsaragrisil. Bosch recibió el respaldo de otras concursantes y se mantuvo en la competencia hasta la gran final.

Sheinbaum reconoció públicamente la postura de la mexicana y afirmó : “A mí me gustó de ella que levanta la voz cuando siente que hay una injusticia y eso es un ejemplo para todas y todos los mexicanos y para las mujeres.”

Bosch es originaria de Villahermosa, la capital del estado sureño de Tabasco. ( Foto AP/Sakchai Lalit )

La mandataria también expresó sus diferencias con el certamen y dijo que “siempre tiene su cuestionamiento el concurso de Miss Universo”, pero no abundó en detalles.

Con el triunfo de Bosch, México acumula cuatro coronas de Miss Universo. En 1991 la ganó Lupita Jones, en 2010 Ximena Navarrete y en 2020 Andrea Meza, cuya corona le fue otorgada al año siguiente debido a la pandemia de coronavirus.

Bosch es originaria de Villahermosa, la capital del estado sureño de Tabasco. De niña fue diagnosticada con dislexia y Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Estudió moda y diseño en Ciudad de México y profundizó sus estudios en Milán, Italia. Además, vivió un año en Estados Unidos.

Le apasiona la moda sostenible y ha creado modelos con materiales de desecho. Ha sido voluntaria en labores con niños con cáncer, así como con inmigrantes y en causas de salud mental. A través de su plataforma busca inspirar a otros para aceptar sus diferencias.