Olvídate de los Beanie Babies y los Squishmallows, hay un nuevo artículo de colección que cautiva a niños y adultos de todo el mundo: los muñecos Labubu.

Los peluches tienen rasgos extraños, como una sonrisa traviesa de dientes serrados y ojos enormes y redondos. Con sus orejas puntiagudas y sus diminutas manos y pies de plástico, los Labubus son adorados por su estética de “ternura horrorosa”.

El origen de los muñecos de peluche proviene del ilustrador nacido en Hong Kong Kasing Lung, que los creó en 2015 como parte de su caprichoso conjunto de personajes llamado The Monsters. Los juguetes los vende principalmente la empresa de juguetes china Pop Mart, que tiene tiendas en todo el mundo, incluido Estados Unidos.

Suelen venderse en “cajas sorpresa”, cada una de las cuales contiene un juguete elegido al azar, lo que significa que no sabrás qué Labubu o color obtuviste hasta que lo abras.

Sin embargo, el furor de los Labubus empezó hasta 2024, cuando Lisa, de BLACKPINK, los destacó en sus historias de Instagram. Los videos, muy compartidos en TikTok, la mostraban sacando de la caja varios juguetes Labubu, algunos de los cuales incluso utilizaba como llaveros.

En marzo, reiteró su amor por el peluche en un video para Teen Vogue. “Labubu es mi bebé”, expresó, mientras compartía que lo primero que compró para su colección de chucherías fue un Labubu de Pop Mart.

open image in gallery Los usuarios de TikTok colocan Labubus en sus bolsos de lujo ( @jennyboba/@stef_lova1/TkTok )

Otras celebridades que se han unido a la tendencia son Dua Lipa y Rihanna, quien ha sido vista con un Labubu Lychee Berry que adorna su bolso Louis Vuitton. Es un artículo que le da un toque de color a bolsos de lujo como Birkin y Miu Miu.

Muchos seguidores de Labubu en TikTok han combinado los llaveros con otro favorito viral: bolsas mini de tela color pastel del supermercado Trader Joe’s en tonalidades rosa, morado, azul y verde.

Las redes sociales rebosan de mensajes sobre los Labubus, como un video de TikTok de diciembre en el que sale una mujer llamada Jenny. Mostró su Labubu de pelaje blanco vestido con un conjunto rosa de Miu Miu, enganchado con estilo a su bolso marrón de Miu Miu.

“POV: tu Labubu es una chica Miu Miu”, escribió en el texto sobre el clip.

En un video compartido en TikTok, una mujer llamada Stefani enseñó más de una docena de Labubus sobre su mesa y los juguetes estaban divididos en dos filas. Tenía los juguetes en varios colores: azul, rosa, verde y morado. Algunos de los Labubus incluso llevaban un sombrero puesto.

“Mis Labubus originales conocen a mis nuevos Labubus”, bromeó en el texto del video.

Aun así, encontrar un Labubu no es tarea fácil, ya que todos los modelos están oficialmente agotados en el sitio web de Pop Mart. Los precios de los Labubu oscilan entre 43,99 y 84,99 dólares cada uno, dependiendo del juguete concreto. Su disponibilidad en las tiendas varía y a menudo es limitada, dependiendo de la ubicación de Pop Mart.

open image in gallery Pop Mart vende Labubus en “cajas sorpresa” para que los clientes no sepan qué juguete les tocó hasta que lo abran ( AFP/Getty )

En abril, algunos clientes hicieron fila durante horas para conseguir el último Labubu. Un video publicado por NBC Chicago mostraba a los clientes acampando en el exterior de una tienda Pop Mart antes de que abriera.

Ahora mismo, la mejor oportunidad de encontrar un Labubu es en un sitio de reventa, concretamente StockX. Sin embargo, te va a costar un ojo de la cara. Por ejemplo, “The Monsters Big into Energy Series Vinyl Plush Pendant Blind Box”, que es una colección de seis Labubus, se vende por 310 dólares.

Mientras tanto, “The Monsters - Have a Seat Vinyl Plush Blind Box”, con seis Labubus, se vende por 143 dólares en StockX.