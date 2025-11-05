Concursantes de Miss Universo se retiran tras la “humillación” a Miss México en evento previo al certamen

Varias concursantes del certamen Miss Universo 2025 abandonaron un evento en señal de solidaridad, luego de que un alto directivo del país anfitrión, Tailandia, humillara públicamente a Miss México, Fátima Bosch.

El incidente ocurrió el 3 de noviembre, durante una actividad previa al certamen, cuando Nawat Itsaragrisil, director del concurso tailandés y vicepresidente regional de la Organización Miss Universo (MUO), llamó a Bosch “tonta” por no haber publicado contenido promocional en redes y ordenó a seguridad que la retirara del lugar.

En un video del momento, que circula en redes sociales y aún se puede ver en la página de Facebook de Miss Universe Thailand, se muestra a Itsaragrisil cuestionando a Bosch por su ausencia en una sesión fotográfica con patrocinadores realizada ese mismo día.

A los 13 minutos de la transmisión en vivo, el organizador pidió a las concursantes levantar la mano si no habían cumplido con las actividades promocionales solicitadas por la organización.

Luego, señaló directamente a Bosch por nombre, y al verla ponerse de pie, le dijo: “Me dijeron que te negaste a publicar todo lo relacionado con Tailandia y nuestras actividades. ¿Lo confirmas?”.

“¿No quieres publicar todo porque tu directora en México te ordenó que no prestaras atención ni compartieras nada sobre el país anfitrión? Si obedeces a tu directora nacional, eres una tonta”, dijo Itsaragrisil, añadiendo que él es “un hombre de negocios” y que tiene “mucho dinero”.

Bosch intentó responder, pero Itsaragrisil la interrumpió con firmeza: “No te escuché pedir la palabra. Por favor, mantén el respeto. Sigo hablando, escucha”.

Bosch respondió que él no la estaba “respetando como mujer”. Poco después, Itsaragrisil pidió la intervención de seguridad, lo que provocó expresiones de sorpresa entre las concursantes.

Tras el incidente, varias participantes, incluida la actual Miss Universo, Victoria Kjær Theilvig de Dinamarca, se levantaron y abandonaron el evento como muestra de apoyo a Bosch.

Mientras las concursantes salían del lugar, Itsaragrisil advirtió: “Quien quiera continuar, que se siente”.

En una declaración en video tras el incidente, Fátima Bosch habló en español y expresó: “Solo quiero que mi país sepa que no tengo miedo de hacer oír mi voz. Está aquí, más fuerte que nunca. Tengo un propósito, tengo cosas que decir”.

“Estamos en el siglo XXI, y yo no soy una muñeca a la que le maquillen la cara, le peinen el cabello y le cambien la ropa. Vine aquí para ser la voz de todas las mujeres y niñas que luchan por una causa, y para decirle a mi país que estoy completamente comprometida con eso”.

Por su parte, Victoria Kjær Theilvig, actual Miss Universo, explicó a la prensa por qué decidió retirarse del evento: “Esto tiene que ver con los derechos de las mujeres. Respetamos a todos, pero así no se deben manejar las cosas. Insultar a otra concursante demuestra una falta de respeto enorme, y yo jamás haría algo así. Por eso me fui”.

Frente al escándalo, el presidente de la Organización Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, emitió un comunicado el martes en el que afirmó: “No voy a permitir que se violen los valores de respeto y dignidad de las mujeres”.

“Es lamentable que Nawat haya perdido de vista el verdadero sentido de ser un anfitrión. Eso significa mostrar a todas las delegadas, sin importar su país de origen, que él tiene la responsabilidad de atenderlas, brindar apoyo, ofrecer asistencia y garantizarles una experiencia de vida única, marcada por la cortesía y la empatía”, declaró Cantú.

“Expreso con total claridad mi profunda indignación por la agresión pública que Nawat dirigió contra Fátima Bosch. La humilló, la insultó y le faltó el respeto de forma evidente. Además, cometió un acto grave al llamar a seguridad con el fin de intimidar a una mujer indefensa, intentando silenciarla y excluirla del evento. Nawat, es momento de poner un alto”.

Desde la Organización Miss Universo (MUO) también publicaron un mensaje de apoyo a Fátima Bosch, donde expresaban: “Miss Universo México alza la voz. Lo que ocurrió hoy con Fátima Bosch en Tailandia es inaceptable. Ninguna mujer, bajo ninguna circunstancia, merece ser insultada ni humillada”.

“Creemos firmemente en los valores que promueve Miss Universo: respeto, dignidad y empoderamiento. Sabemos que esta plataforma no fue creada para dividir ni denigrar, sino para elevar a las mujeres y darles voz y voto en el mundo”.

“El comportamiento de una persona ajena a Miss Universo no representa a nuestra querida organización, ni refleja el espíritu de unidad y respeto que defendemos”.

“Hoy y siempre, México está contigo, Fátima. Tu fuerza, tu elegancia y tu voz representan lo mejor de nuestra nación”.

Por su parte, Nawat Itsaragrisil, de 51 años, es el fundador del certamen Miss Grand International en Tailandia. Su empresa se convirtió en un socio local clave para la organización de la 74.ª edición de Miss Universo, celebrada este año en ese país.

Itsaragrisil pidió disculpas a través de un comunicado en tailandés, en el que expresó: “Si alguien no se sintió bien, si alguien se sintió incómodo o afectado, pido disculpas a todos. Ya hablé con el resto de las chicas en la sala —unas setenta y cinco— y les ofrecí una disculpa”.

Según informó la Organización Miss Universo (MUO), la participación de Itsaragrisil en el certamen ha quedado “restringida”. La final del concurso Miss Universo 2025 se llevará a cabo el 21 de noviembre en Pak Kret, Tailandia.

Traducción de Leticia Zampedri