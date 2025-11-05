Los líderes mundiales abren una cumbre climática en la que los más pobres son los que más se juegan

Cuando el verano llega al barrio de Arara en el norte de Río, el calor persiste más allá del atardecer, acumulado en el ladrillo rojo y el concreto que componen muchos de los edificios. Luis Cassiano, quien ha vivido aquí más de 30 años, dice que está preocupado porque las olas de calor se vuelven más frecuentes e intensas.

En áreas pobres como Arara, los que pueden permitirse el lujo de tener aire acondicionado —Cassiano es uno de ellos— no siempre pueden contar con él debido a los frecuentes cortes de energía en un sistema sobrecargado. Cassiano obtiene algo de alivio de la cubierta vegetal que instaló hace aproximadamente una década, que puede mantener su casa hasta 15 grados Celsius (alrededor de 27 grados Fahrenheit) más fresca que la de su vecino, pero aún tiene problemas para sentirse cómodo.

"El Sol en el verano da miedo hoy en día", comentó Cassiano.

Mientras los líderes mundiales llegan a Brasil para las conversaciones sobre el clima, personas como Cassiano son las que más tienen en juego. Las comunidades pobres son a menudo más vulnerables a peligros como el calor extremo y las tormentas de gran magnitud y tienen menos probabilidades de contar con los recursos para enfrentarlos que los lugares más ricos.

Cualquier ayuda de las conversaciones sobre el clima depende de que los países no solo presenten promesas y planes para reducir las emisiones. También necesitan encontrar la voluntad política para implementarlos, así como reunir los miles de millones de dólares necesarios para adaptar todo, desde las cosechas hasta las casas, para resistir mejor el cambio climático causado por la humanidad.

Todo esto es sumamente necesario para los 1.100 millones de personas en todo el mundo que viven en pobreza extrema, según las Naciones Unidas.

Por eso muchos han elogiado la elección de Belém, una ciudad relativamente pobre, para albergar estas conversaciones.

"Me complace que vayamos a un lugar como este, porque aquí es donde el clima se encuentra con la pobreza, con la demanda, con las necesidades de financiamiento y con la realidad de la mayoría de la población de este mundo que se ve afectada por el cambio climático", dijo Inger Andersen, directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

Incluso en países ricos, los pobres enfrentan impactos climáticos

No solo las personas pobres en países pobres sufren cuando la pobreza y el cambio climático se combinan. Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo encontró que incluso en países muy desarrollados, el 82% de las personas que viven en la pobreza estarán expuestas al menos a uno de cuatro peligros climáticos: calor extremo, sequías, inundaciones y contaminación del aire.

Las personas en situación de pobreza son más vulnerables al cambio climático por varias razones, dijo Carter Brandon, investigador principal del Instituto de Recursos Mundiales que trabaja en la economía del cambio climático y las finanzas para adaptarse a él.

Podrían no tener el dinero para abandonar áreas como deltas inundados o llanuras aluviales, colinas propensas a deslizamientos de tierra o tierras agrícolas regularmente abrasadas por la sequía. Tampoco para reconstruir después de que un desastre golpea. Y esos reveses financieros pueden empeorar por otras complicaciones como problemas de salud, falta de educación o falta de movilidad social.

"No es solo que el clima destruya edificios o puentes o propiedades. Destruye los medios de vida de las familias. Y si no tienes ahorros, eso es realmente devastador", manifestó Brandon.

Los rendimientos de los cultivos sufren en muchos lugares, pero es peor en países pobres

Incluso los países relativamente desarrollados con más formas de adaptarse verán caer significativamente algunos rendimientos agrícolas, según un análisis del PNUD sobre la agricultura global bajo diferentes escenarios de calentamiento.

Pero los países más pobres se verán más gravemente afectados, dijo Heriberto Tapia, jefe de investigación y asesor de asociaciones estratégicas en la Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD.

Tapia dijo que África, con más de 500 millones de personas en pobreza, es una gran preocupación. Muchos dependen de los rendimientos de los cultivos para sus medios de vida.

La mayoría de los 550 millones de pequeños productores agrícolas del mundo están en países de ingresos bajos o medios, trabajando en entornos marginales y más vulnerables a los peligros climáticos, dijo Ismahane Elouafi, directora ejecutiva del CGIAR, el Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional.

Elouafi cree que la tecnología puede ayudar a aliviar la presión climática sobre muchos de esos agricultores, pero también señaló que muchos no pueden permitírselo. No está segura de que la COP de este año proporcione suficiente dinero para ayudar con eso.

¿Supondrá una diferencia celebrar la COP30 en el Sur Global?

Los funcionarios brasileños pensaron que Belém, en el borde del Amazonas y no una ciudad rica, sería un recordatorio contundente para los negociadores sobre las dificultades que el cambio climático y el aumento de fenómenos meteorológicos extremos suponen para millones de personas cada día.

"Escuché que había muchos negociadores que se han estado quejando de que les pongan en una litera, o en términos de compartir una habitación, pero esta es la realidad de la mayoría de las personas en todo el mundo", dijo Nafkote Dabi, líder de política climática en la organización de desarrollo global Oxfam. "Así que creo que hace que las cosas sean reales".

Pero algunos expertos eran escépticos, a pesar del reciente informe del PNUD que dice que la necesidad de tomar medidas es urgente.

"Desearía que hubieran dicho más sobre cuál es exactamente la acción rápida que se necesita tomar, porque no creo que la acción rápida vaya a salir de la COP", dijo Kimberly Marion Suiseeya, profesora asociada en la Universidad de Duke que estudia cómo las políticas internacionales impactan a las personas en áreas rurales y boscosas.

Con la pobreza "estancada", ¿por qué centrarse en el cambio climático?

Aunque el mensaje público ha sido durante mucho tiempo que la humanidad ha progresado en aliviar la pobreza, los números muestran que ahora hay un "estancamiento", dijo Pedro Conceição, director de la Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD. "Los números son altos y no se están moviendo".

En un memorando antes de la COP30, el cofundador de Microsoft, Bill Gates, pidió un cambio de priorizar la reducción de emisiones a centrarse en reducir el sufrimiento humano. Sobre el cambio climático, "no hay una historia apocalíptica para los países ricos", dijo. "El lugar donde se pone realmente difícil es en estos países pobres".

Pero Conceição dijo que es incorrecto pensar en la reducción de la pobreza y el clima como un intercambio.

La idea de que el clima es solo un problema futuro, "o que se trata de cosas allá afuera como glaciares derritiéndose, necesita ser completamente desechada y reemplazada con la noción de que en realidad las dos agendas son una y la misma", afirmó.

Los periodistas de Associated Press Jennifer McDermott y Seth Borenstein contribuyeron a este informe.

La cobertura climática y ambiental de Associated Press recibe apoyo financiero de múltiples fundaciones privadas. AP es la única responsable de todo el contenido. Encuentra los estándares de AP para trabajar con filantropías, una lista de patrocinadores y áreas de cobertura financiadas en AP.org.