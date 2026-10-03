Michael Douglas confesó un amorío en el set que mantuvo en secreto durante 40 años.

El actor ganador del Oscar, quien ahora tiene 82 años, reveló en sus nuevas memorias, One Helluva Ride, que él y su excompañera de reparto Kathleen Turner, quien ahora tiene 72 años, se enamoraron durante el rodaje de la exitosa película de 1984 Romancing the Stone en México.

En ese entonces, Douglas —quien ha estado casado con Catherine Zeta-Jones desde el año 2000— se había separado de Diandra Luker, su primera esposa y madre de su hijo Cameron. Recordó haber conocido a Turner durante el proceso de casting y que se cayeron bien desde el primer momento.

“Kathleen era inteligente, divertida y sexy, con una voz profunda y sensual que se convirtió en su sello personal”, escribió, según un extracto de las memorias obtenido por People. “Me gustó al instante, y nos sentimos inmediatamente atraídos el uno por el otro”.

El actor de Atracción fatal continuó: “Las cosas en casa iban mal. Diandra y yo teníamos aventuras extramatrimoniales... Me fui a México todavía casado, pero separado”.

open image in gallery Michael Douglas habla abiertamente sobre su romance secreto con Kathleen Turner ( Getty )

Continuó: “La verdad es que durante la producción de Romancing the Stone, Kathleen y yo nos enamoramos perdidamente y comenzamos una relación. No fue una aventura pasajera; surgió de forma natural debido a la estrecha relación laboral, la presión a la que estábamos sometidos, el respeto y el cariño que nos teníamos, y la atracción que sentíamos el uno por el otro. Como a cualquier otro hombre en aquel entonces, Kathleen me dejó sin palabras”.

“Kathleen y yo nunca tuvimos problemas” —describió— “Nos conocimos primero como amigos, luego como compañeros de reparto y, finalmente, como amantes. Después de un día agotador de rodaje en la selva, salíamos a comer o convivíamos con el grupo, y después me metía a escondidas a su habitación de hotel cuando todos se habían dormido”.

Douglas afirmó que mantuvieron su romance en secreto para todos, incluso para su compañero de reparto Danny DeVito y el director Robert Zemeckis.

Sin embargo, el romance terminó cuando Luker fue a México de visita y llevó a su hijo al set de rodaje. “Diandra empezó a sospechar”, escribió. “Supongo que es la intuición femenina”.

Tras una conversación en la que Luker le recordó a Turner que Douglas seguía siendo su marido, Turner afirmó que no quería entrometerse.

“Después de esa visita, Kathleen y yo terminamos nuestra relación y volví con Diandra”, compartió. “Lo hice por Cameron, pero no debimos haber vuelto. Después de esa primera ruptura, nunca volvimos a ser los mismos”. La expareja se divorció en el año 2000 y ese mismo año, Douglas se casó con Catherine Zeta-Jones.

open image in gallery Douglas admite haber tenido una aventura amorosa con Kathleen Turner en la década de 1980 ( AFP/Getty )

open image in gallery Turner y Douglas tuvieron un romance durante el rodaje de ‘Romancing the Stone’ ( 20th Century Fox )

Turner y Douglas volvieron a trabajar juntos en varios proyectos después de Romancing the Stone, pero nunca habían aceptado su romance.

“La química que tenía con Kathleen Turner era tan fuerte que el público estuvo convencido durante años de que tuvimos una relación sentimental mientras rodamos la película”, escribió en sus memorias. “Ambos lo negamos durante Romancing the Stone, La joya del Nilo, La guerra de los Roses, e incluso durante la promoción de El método Kominsky hace unos años”.

Douglas escribió que la “versión oficial” ante el público era que los dos actores tenían química y coqueteaban, pero que nunca había pasado nada entre ellos. Pero añadió: “Era mentira”.

Los dos actores han seguido siendo amigos hasta el día de hoy, y Douglas aclaró que le pidió permiso a Turner para incluir su romance en su libro.

En una entrevista de 2023, Turner habló con The Guardian sobre Douglas: “Creo que nos estábamos enamorando. Pero entonces Diandra vino y dejó claro que, desde su perspectiva, Michael no estaba disponible. Así que ahí terminó todo, porque no puedo involucrarme en la relación de otra mujer. Pero, ¡ay!, esa atención es deliciosa”.

Cuando le preguntaron qué tan cerca estuvo de tener una relación sentimental con Douglas, Turner respondió en ese momento: “No te incumbe”.