¿Es hora de dejar atrás los disfraces ‘sexy’ de Halloween?
Halloween sigue siendo para todas las edades, pero este año la mayoría de los estadounidenses prefiere dejar los disfraces en el armario
Menos de una cuarta parte de los estadounidenses planea disfrazarse para Halloween este año, según una nueva encuesta.
La encuesta realizada por Talker Research a 2.000 estadounidenses encontró que el 76 % no planea disfrazarse esta temporada, y el 77 % tampoco asistirá a una fiesta de Halloween.
La generación Z y los millennials son un 10 % más propensos a disfrazarse que el resto, aunque la mayoría (68 %) coincide en que se puede disfrazar a cualquier edad.
Parte del desinterés podría deberse a los disfraces mismos, ya que el 75 % cree que hay opciones ya muy desgastadas.
La versión “sexy” de cualquier cosa encabeza la lista de disfraces más repetidos (29 %), seguida del pirata (25 %) y el Joker (22 %).
Otros disfraces que la gente ya no quiere ver incluyen vaqueros/vaqueras, Harley Quinn, hippies y los Minions.
Algunos encuestados dijeron que optarán por algo simple pero festivo, como una camiseta de “Happy Halloween” o de una calabaza.
Y disfrazarse no tiene fecha de caducidad. El 68 % de los estadounidenses coincide en que nunca se es demasiado grande para ponerse un disfraz de Halloween.
Los 10 disfraces de Halloween más repetidos:
- Versión “sexy” de cualquier cosa — 29 %
- Pirata — 25 %
- Joker — 22 %
- Vaquero/vaquera — 21 %
- Harley Quinn — 18 %
- Hippie — 13 %
- Minion — 13 %
- Thing 1 y Thing 2 — 11 %
- ¿Dónde está Wally? — 10 %
- Mimo — 6 %
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