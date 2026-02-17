Año Nuevo lunar chino 2026: ¿qué animal del zodíaco eres?

Llegó el Año Nuevo lunar chino, que inaugura 2026 como el Año del caballo. Este antiguo ciclo astrológico, que se remonta a hace más de 3.500 años, funciona con una rotación de 12 años, y cada periodo está simbolizado por un animal distinto.

Se cree que cada criatura transmite energías y fortunas únicas, que influyen de forma diferente en las personas según el animal de su año de nacimiento.

La celebración en sí es la más significativa de China, profundamente arraigada en el patrimonio cultural y social de la nación. El caballo simboliza la libertad, la vitalidad y la ambición, y se considera una época de nuevas oportunidades. La última vez que el caballo fue protagonista fue en 2014.

A continuación, encontrarás tu signo del zodíaco chino.

¿Qué animal del zodíaco chino representa el año en que nací?

Serpiente (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025, 2037)

La serpiente encarna la dualidad, considerada astuta, vanidosa e intrigante por unos y astuta, resistente y dinámica por otros. Es misteriosa, enérgica y apasionada.

Gallo (1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029, 2041)

El gallo trabajador se levanta al amanecer, trabaja diligentemente y aprende. Es serio y honesto, pero a veces puede ser un poco egoísta.

open image in gallery Unas jóvenes muestran una figura de caballo delante de su tienda durante el primer día del Año Nuevo lunar del Caballo en el barrio chino de Manila. ( AFP via Getty Images )

Cerdo (1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031, 2043)

Encantador y sociable, el cerdo se considera la personificación de la suerte y la riqueza en la cultura china. Generoso y cariñoso, el cerdo siempre tendrá amigos para toda la vida y será inmensamente popular.

Rata (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020, 2032)

Inteligente y ambiciosa, la rata sabe sobrevivir en condiciones difíciles. Adaptables y espabiladas, pueden alcanzar el éxito con sus habilidades.

Mono (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028, 2040)

El mono descarado es travieso, pero sabe salirse con la suya influyendo en la gente con su presencia encantadora y divertida.

Caballo (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

Atractivo y animado, el caballo sin duda sabe cómo hacer sentir su presencia. Es independiente y aventurero, pero puede tener problemas de impaciencia.

open image in gallery Un vendedor observa las figuras de un caballo y un buey en un mercadillo festivo el primer día del Año Nuevo lunar del caballo en el Templo Niangniang de Pekín, China. ( REUTERS )

Cabra (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027, 2039)

A la cabra le gusta pasar desapercibida y prefiere la sencillez y la elegancia. Evitan la confrontación y les encanta que los cuiden.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022, 2034)

Lleno de vitalidad, el tigre es audaz, aventurero y enérgico. Pero cuidado, porque una vez que se le pincha puede abalanzarse con feroz agresividad.

Buey (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021, 2033)

El buey es fiable, trabajador, paciente e inteligente. Llenos de fuerza, hacen grandes amigos, pero no les importa pasar tiempo solos cuando es necesario.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024, 2036)

Ostentoso, valiente y audaz, el dragón sabe cómo montar un espectáculo. Aunque a veces son excéntricos, son grandes líderes.

Conejo (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023, 2035)

Aunque son pequeños, los conejos son gráciles, elegantes y adorables. Propenso a veces a la timidez, el conejo es muy afectuoso.

Perro (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030, 2042)

Leales y amistosos, los perros son los mejores compañeros que una persona puede tener. A veces pueden ser testarudos, pero siempre encuentran el camino de vuelta al equilibrio.

Traducción de Olivia Gorsin