El incómodo momento en que Miss Panamá se da cuenta de que malinterpretó el anuncio en el certamen

El incómodo momento que vivió Miss Panamá, Isamar Herrera, durante un importante certamen de belleza se volvió viral.

Herrera subió al escenario el sábado durante la final del Miss Grand International 2025, celebrada en Bangkok, Tailandia, junto a otras 76 concursantes. En una de las rondas, las participantes esperaban que se mencionara a su país para ser seleccionadas entre las 22 finalistas del concurso.

Cuando el presentador Matthew Deane anunció a la siguiente finalista, nombró a Miss Paraguay, representada por Cecilia Romero. Sin embargo, Herrera reaccionó emocionada, comenzó a aplaudir y caminó hacia el frente del escenario, aparentemente creyendo que habían mencionado a Panamá, mientras la audiencia quedaba en silencio.

Incluso se tomó un momento para posar y desfilar por la pasarela, sonriendo ante el público. Pero pronto Deane intervino para aclarar el error.

“Disculpen, anuncié a Miss Grand Paraguay”, dijo el presentador, lo que provocó aún más silencio y tensión entre las demás concursantes.

Miss Panamá se adelantó por error tras malinterpretar el anuncio de la finalista: era Miss Paraguay

Miss Paraguay avanza al escenario mientras Miss Panamá regresa tras el momento viral

Romero luego desfiló por la pasarela mientras Herrera regresaba a su lugar junto al resto de las concursantes que aún no habían sido anunciadas como finalistas.

Después se nombró a otras 10 participantes para completar el grupo de 22 finalistas, pero Herrera no estuvo entre ellas.

En X (antes Twitter), muchos usuarios expresaron su empatía por el error de Herrera sobre el escenario y se preguntaron si había malinterpretado al presentador por una posible barrera idiomática.

“¡Qué momento tan vergonzoso! La pobre pensó que habían dicho su nombre —confundió Panamá con Paraguay— y se adelantó”, escribió una persona. “Pero no fue culpa del presentador, solo fue un malentendido. ¡Qué momento!”.

“Pobre, la pronunciación la confundió”, comentó otra usuaria.

Minutos después del incidente, Herrera habló sobre lo ocurrido, según recogió Daily Mail: “Son cosas que pasan. Fue un error, y esto es una competencia,” dijo.

“Hay que saber perder y reconocer el triunfo de las demás”.

Las 22 finalistas del Miss Grand International 2025 representaban a países como Bélgica, Estados Unidos, Tailandia, Reino Unido, España, Tanzania, Japón, República Dominicana y México.

Finalmente, Emma Tiglao, representante de Filipinas, fue coronada como la gran ganadora del certamen. Sarunrat Puagpipat, de Tailandia, obtuvo el segundo lugar, mientras que Aitana Jiménez, de España, fue nombrada tercera finalista.

Tiglao celebró su victoria en Instagram, donde compartió una foto del evento junto a la ganadora del año pasado, Christine Juliane Opiaza, quien también representó a Filipinas.

“¡Hicimos historia!”, escribió. “¡Filipinas logra la primera victoria consecutiva en la historia de Miss Grand International! Dos reinas coronadas, una nación orgullosa: ¡este es el poder de las mujeres filipinas!”.

Traducción de Leticia Zampedri