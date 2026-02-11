El popular juego de mesa que ayuda a desarrollar la resiliencia y la capacidad de resolver problemas

Si estás cansado del Monopolio de siempre, quizá sea el momento de probar Los colonos de Catán, un juego de mesa de estrategia para tres o cuatro jugadores que luchan por ser la fuerza dominante en la Isla de Catán.

Los colonos de Catán, también conocido simplemente como Catán, cambió radicalmente la industria de los juegos de mesa desde su lanzamiento en 1995. Ha vendido más de 40 millones de ejemplares y ha dado lugar a decenas de spin-offs.

Catán ofrece la emoción estratégica de Monopolio, sin las discusiones interminables ni las lágrimas (ocasionales). En lugar de llevar a tu familia a la quiebra, podrías estar construyendo carreteras, comerciando con recursos y acumulando puntos de victoria.

También es una herramienta eficaz para desarrollar capacidades estratégicas. Se trata de habilidades que pueden utilizarse para resolver problemas complejos y planificar el éxito futuro.

El pensamiento estratégico es esencial hoy en día para afrontar los retos sociales, la inseguridad laboral y el rápido cambio tecnológico. Mientras que las empresas gastan mucho en consultores y programas de formación, tú podrías adquirir estas habilidades en casa.

¿Cómo puede Catán convertirme en un mejor estratega?

El aprendizaje basado en juegos es una forma divertida de aprender principios empresariales clave.

La Isla de Catán constituye un entorno artificial que imita nuestro mundo social y empresarial. Los jugadores gestionan y comercian con recursos para ampliar su territorio construyendo casas, carreteras y ciudades para ganar puntos de victoria. El primero en alcanzar 10 puntos gana.

open image in gallery La Isla de Catán constituye un entorno artificial que imita nuestro mundo social y empresarial ( Getty/iStock )

Catán presenta un entorno seguro, divertido y desafiante para facilitar el pensamiento estratégico en el aula, mejorar la comunicación y la asunción de riesgos, desarrollar la autoexpresión y preparar a los alumnos para enfrentarse a la incertidumbre en el mundo real, fomentando al mismo tiempo la toma de decisiones y la resiliencia.

Como dijo el cofundador de LinkedIn, Reid Hoffman, en una entrevista: “La gente me pregunta dónde aprendí mi estrategia empresarial. Viene del juego. ¿Cuánto construyes para ti, cuánto posicionas frente a otras personas? [Catán es] el juego de mesa que más se acerca al espíritu empresarial”.

Lecciones para los negocios y la vida

Soy profesora de gestión estratégica y una entusiasta jugadora de Los colonos de Catán. En mi clase, exploramos cómo las teorías estratégicas se corresponden con el juego. Examinamos cómo los jugadores practican el pensamiento estratégico, no solo para ganar el juego de mesa, sino para aplicar estas lecciones a la estrategia personal y empresarial.

Catán es fácil de aprender, pero nunca es igual dos veces, y esto refleja el desordenado mundo social y empresarial real.

Sobre la autora Nelly Liyanagamage es profesora en la Universidad de Wollongong, Australia. Este artículo se publicó originalmente en The Conversation y se distribuye bajo licencia Creative Commons. Puedes leer el artículo original aquí.

En Catán, la estrategia es más importante que la suerte. Tendrás que aprovechar tus capacidades estratégicas únicas. Cada persona tiene habilidades y capacidades diferentes, como la capacidad de innovar, analizar, comunicar, planificar, gestionar o incluso empatizar. Identificar y aprovechar lo que te hace único podría darte una ventaja competitiva sobre tus rivales.

Estas son algunas de las lecciones clave del juego:

1. Analizar el contexto

Para ganar Catán, así como para alcanzar tus objetivos personales, profesionales o empresariales, primero debes analizar el entorno. Este paso es fundamental, tanto si estás decidiendo dónde colocar tus asentamientos como si quieres montar un negocio o planificar tu carrera profesional.

Empieza por considerar tus capacidades y recursos: ¿cuáles son tus puntos fuertes y débiles? A continuación, analiza el entorno en busca de oportunidades y amenazas. Esto podría ayudarte a examinar las condiciones del mercado y las tendencias futuras para informar mejor tus planes y aprovechar tus puntos fuertes.

2. Ten una estrategia, pero aprende a adaptarte

Muchos jugadores compiten por construir casas, ciudades y carreteras de conexión. Pero los estrategas intentarían vías alternativas. No te quedes estancado en el statu quo. Deja que los demás jugadores luchen por los mismos recursos, mientras tú desarrollas en silencio una estrategia de diferenciación.

En los negocios, la diferenciación consiste en ofrecer algo a los clientes que los rivales no ofrecen, no pueden ofrecer o nunca han considerado.

3. Gestiona tus recursos

Catán no tiene recursos infinitos, y en cada turno, debes decidir cómo utilizar los tuyos. Pero toda elección implica renunciar a otra posibilidad.

La gestión de recursos es fundamental para la elaboración de presupuestos empresariales y personales. Ni tú ni tu organización dispondrán de recursos ilimitados, por lo que deben ser estratégicos a la hora de gastar sus recursos, ahorrar para futuras perspectivas o invertir. Reflexiona sobre cada decisión y no olvides el panorama general.

4. Negociar, estratégicamente

No puedes ganar solo, y no deberías tener que hacerlo. Tendrás que planificar, adaptarte y formar alianzas o romperlas. Al igual que en el juego, debemos trabajar con otras personas en nuestra vida personal o en nuestros negocios.

Catán nos enseña a investigar antes de comerciar. Comprende las normas, investiga a la otra parte, y sé claro sobre el intercambio. Algunos jugadores visualizan dos o tres pasos por delante cuando proponen un intercambio, quizá porque tienen acceso a recursos únicos. Pregúntate: ¿has analizado a tu competencia? ¿Te estás exponiendo a futuras amenazas?

Por encima de todo, mantente resiliente

Ser resiliente es tener la capacidad de recuperarse de la adversidad. Catán está plagado de riesgos e incertidumbre. La vida y los negocios son igual de impredecibles y no siempre ganamos, pero podemos aprovechar nuestros recursos personales, sociales o psicológicos para prepararnos para futuras victorias.

Un gran ejemplo es James Dyson, el creador de la aspiradora Dyson, quien pasó 15 años perfeccionando su diseño sin rendirse: “No ocurrió de la noche a la mañana, pero tras años de pruebas, retoques, frustraciones y más de 5.000 prototipos, [la aspiradora] estaba ahí”.

Traducción de Sara Pignatiello