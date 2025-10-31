¿Qué hace que un sándwich de queso a la plancha sea perfecto?

Los estadounidenses describieron el sándwich de queso a la plancha perfecto como uno hecho con pan blanco, cortado en triángulos, con dos tipos de queso derretidos hasta lograr una textura cremosa y deliciosa.

Una reciente encuesta de 5.000 estadounidenses reveló que el sándwich de queso a la plancha ideal lleva dos quesos, generalmente una mezcla de cheddar y americano.

El cheddar encabezó la lista como el mejor queso para un sándwich de queso a la plancha, con un 44 %, seguido del queso americano con un 40 %.

En cuanto al pan, el pan blanco fue el claro favorito para el sándwich de queso a la plancha perfecto (43 %), así como el pan de masa madre (24 %). El 80 % prefiere dejar la corteza y el 48 % corta su sándwich en triángulos.

¿El secreto para ese crujiente irresistible? El 71 % dijo que la mantequilla es la mejor opción para dorar, mientras que el 12 % usa mayonesa y otro 12 % prefiere una combinación de ambas.

El sándwich de queso a la plancha no es solo un plato reconfortante, sino un básico. En promedio, los estadounidenses comen tres sándwiches de queso a la plancha al mes.

La encuesta realizada por Tillamook County Creamery Association y Talker Research también exploró qué hace que un sándwich de queso a la plancha pase de bueno a excelente.

El 39 % de los encuestados afirman que sabe mejor con una salsa, especialmente ranch (19 %), salsa de tomate (14 %) o mostaza con miel (13 %).

Entre los ingredientes favoritos para un sándwich de queso a la plancha se encuentran el tocino (41 %), el jamón (39 %) y los tomates (25 %), mientras que otros son más creativos y añaden pepinillos (11 %), cerdo desmenuzado (11 %) o papas fritas (10 %).

La mayoría prepara su sándwich de queso a la plancha de la forma clásica: el 52 % usa una sartén, mientras que otros prefieren una plancha (18 %) o una parrilla (8 %).

“El icónico sándwich de queso a la plancha puede parecer simple, pero es mucho más: dinámico, exquisito e inexplicablemente reconfortante”, dijo Josh Archibald, chef ejecutivo de Tillamook. “Queríamos explorar cómo los estadounidenses preparan su versión del sándwich de queso a la plancha perfecto, y aunque existen diversos métodos, una cosa queda clara en los resultados: el amor por el sándwich de queso a la plancha es universal”.