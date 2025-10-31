Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

¿Qué hace que un sándwich de queso a la plancha sea perfecto?

Crujiente por fuera, cremoso por dentro: así describen los estadounidenses su sándwich de queso a la plancha perfecto, con pan blanco, mantequilla y una mezcla de cheddar y americano

Talker
Viernes, 31 de octubre de 2025 18:14 EDT
(Getty)

Los estadounidenses describieron el sándwich de queso a la plancha perfecto como uno hecho con pan blanco, cortado en triángulos, con dos tipos de queso derretidos hasta lograr una textura cremosa y deliciosa.

Una reciente encuesta de 5.000 estadounidenses reveló que el sándwich de queso a la plancha ideal lleva dos quesos, generalmente una mezcla de cheddar y americano.

El cheddar encabezó la lista como el mejor queso para un sándwich de queso a la plancha, con un 44 %, seguido del queso americano con un 40 %.

En cuanto al pan, el pan blanco fue el claro favorito para el sándwich de queso a la plancha perfecto (43 %), así como el pan de masa madre (24 %). El 80 % prefiere dejar la corteza y el 48 % corta su sándwich en triángulos.

¿El secreto para ese crujiente irresistible? El 71 % dijo que la mantequilla es la mejor opción para dorar, mientras que el 12 % usa mayonesa y otro 12 % prefiere una combinación de ambas.

Relacionados

El sándwich de queso a la plancha no es solo un plato reconfortante, sino un básico. En promedio, los estadounidenses comen tres sándwiches de queso a la plancha al mes.

La encuesta realizada por Tillamook County Creamery Association y Talker Research también exploró qué hace que un sándwich de queso a la plancha pase de bueno a excelente.

El 39 % de los encuestados afirman que sabe mejor con una salsa, especialmente ranch (19 %), salsa de tomate (14 %) o mostaza con miel (13 %).

Entre los ingredientes favoritos para un sándwich de queso a la plancha se encuentran el tocino (41 %), el jamón (39 %) y los tomates (25 %), mientras que otros son más creativos y añaden pepinillos (11 %), cerdo desmenuzado (11 %) o papas fritas (10 %).

La mayoría prepara su sándwich de queso a la plancha de la forma clásica: el 52 % usa una sartén, mientras que otros prefieren una plancha (18 %) o una parrilla (8 %).

“El icónico sándwich de queso a la plancha puede parecer simple, pero es mucho más: dinámico, exquisito e inexplicablemente reconfortante”, dijo Josh Archibald, chef ejecutivo de Tillamook. “Queríamos explorar cómo los estadounidenses preparan su versión del sándwich de queso a la plancha perfecto, y aunque existen diversos métodos, una cosa queda clara en los resultados: el amor por el sándwich de queso a la plancha es universal”.

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in