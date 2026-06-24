Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

El incómodo gesto de J. D. Vance a su esposa Usha se vuelve viral: “¡Qué gusto verte!”

Los usuarios de las redes sociales no tardaron en comentar la “falta de química” de la pareja

Video Player Placeholder
Close
“Qué gusto verte”: el incómodo golpecito en la rodilla de J. D. Vance a su esposa se vuelve viral
Read in English

J. D. Vance saludó a su esposa Usha con un gesto incómodo durante una reciente aparición en un pódcast y el video se volvió viral.

El domingo (21 de junio), el vicepresidente de EE. UU. acompañó a su esposa para un episodio especial por el Día del Padre del programa Storytime with the Second Lady.

Al saludar a su esposa, quien está embarazada de su cuarto hijo, le dio un golpecito en la rodilla y le dijo, “Qué gusto verte”.

Los usuarios de las redes sociales no tardaron en comentar la “falta de química” de la pareja durante ese momento “increíblemente incómodo”.

“La cara que pone Usha Vance cuando J. D. le toca la rodilla es un grito de auxilio, si es que alguna vez he visto uno”, afirmó un usuario.

Relacionados

Traducción de Michelle Padilla

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in