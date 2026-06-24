J. D. Vance saludó a su esposa Usha con un gesto incómodo durante una reciente aparición en un pódcast y el video se volvió viral.

El domingo (21 de junio), el vicepresidente de EE. UU. acompañó a su esposa para un episodio especial por el Día del Padre del programa Storytime with the Second Lady.

Al saludar a su esposa, quien está embarazada de su cuarto hijo, le dio un golpecito en la rodilla y le dijo, “Qué gusto verte”.

Los usuarios de las redes sociales no tardaron en comentar la “falta de química” de la pareja durante ese momento “increíblemente incómodo”.

“La cara que pone Usha Vance cuando J. D. le toca la rodilla es un grito de auxilio, si es que alguna vez he visto uno”, afirmó un usuario.