¿Se está imponiendo la nostalgia en los viajes de 2026?

La mitad de los estadounidenses cree que 2026 será un "año de nostalgia".

Una reciente encuesta a 2.000 estadounidenses reveló que el 48 % percibe el 2026 como un año centrado en la nostalgia.

Esta opinión fue especialmente común entre los encuestados más jóvenes, tal vez impulsada por tendencias en redes sociales como "2026 es el nuevo 2016".

El 61 % de los miembros de la generación Z, junto con el 54 % de los millennials, cree que 2026 estará marcado por la nostalgia, frente al 44 % de la generación X y solo el 37 % de los baby boomers.

La encuesta encargada por Visit Anaheim y realizada por Talker Research exploró la nostalgia de los participantes, especialmente en lo que respecta a sus planes de viaje.

Los resultados revelaron que las vacaciones y los viajes estarán fuertemente influenciados por la nostalgia este año.

Entre quienes planean viajar en 2026 (el 65 % del total), los encuestados señalaron que la nostalgia influirá en sus destinos de viaje (53 %), en las actividades que realizarán (50 %) y en sus compañeros de viaje (31 %).

Asimismo, se espera que los "viajes nostálgicos" alcancen su punto máximo durante el verano. Junio ​​es el mes con mayor volumen de estos viajes centrados en la nostalgia (21 %).

Al preguntarles por cuál año sentían más nostalgia, los resultados variaron considerablemente según la generación, aunque cada grupo eligió un año de su juventud.

Por ello, las generaciones más jóvenes expresaron nostalgia por años más recientes. La generación Z desearía revivir el 2012 y los millennials eligieron 2006. Los resultados mostraron que la generación X quiere revivir el 1996, mientras que los baby boomers recuerdan con cariño el 1985.

¿Qué provoca este fenómeno de nostalgia? Los encuestados abrazan la nostalgia porque les transporta a una época más feliz (43 %) y les aporta una sensación de bienestar y confort (41 %).

Además, afirmaron que beneficia su salud mental (35 %), fomenta la unión familiar (31 %) y fortalece los vínculos con sus seres queridos (30 %). Más de una cuarta parte también señaló que la nostalgia ha sido beneficiosa para su bienestar general (30 %) y les ha permitido desconectarse (28 %).

“La nostalgia desempeña un papel fundamental en la forma en que las personas conciben los viajes”, dijo Scott Oklin, director de marketing de Visit Anaheim. “Muchos viajeros buscan reconectar con lugares que dieron forma a algunos de sus mejores recuerdos, ya sea volviendo a un destino favorito o compartiendo esas experiencias con una nueva generación. Viajar brinda a las personas la oportunidad de revivir momentos significativos al tiempo que crean otros nuevos”.