Cómo pueden los hombres superar la ansiedad al cortarse el pelo

Muchos hombres en EE. UU. sienten ansiedad al pedir un nuevo corte de pelo y dependen de la confianza en su estilista para atreverse a cambiar

Martes, 19 de agosto de 2025 15:48 EDT
Un hombre joven en una barbería
Un hombre joven en una barbería

Casi uno de cada cinco hombres estadounidenses experimenta ansiedad al cortarse el pelo y el 21 % admite sentirse nervioso al pedirle a su estilista o barbero un nuevo peinado.

El 23 % de los 2.000 hombres encuestados han tenido miedo en el pasado de pedir un corte específico que realmente deseaban.

Para algunos, llevar una foto de referencia les ha ayudado a superar esa ansiedad: el 36 % ha probado este enfoque y el 88 % afirmó que su estilista le dio un corte perfecto.

Un estudio de Sport Clips Haircuts y Talker Research reveló que la mitad de los hombres creen que el secreto para un mejor corte de pelo es aprender más sobre su cabello y sus estilos con su estilista.

Las conversaciones con barberos y estilistas les han enseñado qué peinados les favorecen (41 %), qué estilos complementan la forma de su rostro (40 %) y con qué frecuencia deben pedir un corte de pelo (37 %).

La confianza juega un papel fundamental para superar las dudas sobre un corte de pelo. El 57 % de los hombres escogen a una persona específica para cortarse el pelo y el 74 % afirma que confiar en su estilista influye enormemente en el resultado.

Entre quienes tienen un estilista de cabecera, el 32 % lo considera “prácticamente de la familia”, el 16 % lo ve como parte de su grupo de amigos cercanos y el 29 % lo ve como un amigo, pero solo en la silla.

En promedio, los hombres se cortan el pelo 10 veces al año y mantienen el mismo peinado durante unos siete años. La mayoría (84 %) se siente seguro con su look actual y el 55 % afirma que nunca se ha planteado cambiarlo.

Aun así, el 45 % ha pensado en probar algo nuevo, aunque persisten las dudas. Al imaginar posibles cambios, el 28 % cree que podría dejarse crecer el pelo, el 22 % piensa que podría quedarse completamente calvo, el 13 % cree que podría llevar el pelo largo con raya al medio, otro 13 % piensa que podría lucir una raya al lado y el 11 % dice que podría probar con el pelo puntudo.

“Los peinados son una de las principales maneras en que los hombres muestran quiénes son; dejando que su personalidad brille”, dijo Stacia Kelley, directora artística de Sport Clips. “Muchos hombres que ya están acostumbrados al estilo que les da confianza y comodidad podrían no querer cambiar las cosas. Incluso si están considerando probar un nuevo estilo, a menudo no lo hacen porque no quieren cambiar lo que creen que les ha funcionado durante tanto tiempo”.

