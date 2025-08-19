Los jóvenes priorizan la transparencia financiera en las citas

La etiqueta en las citas románticas está cambiando en los Estados Unidos, especialmente entre los solteros más jóvenes, con nuevas normas que reemplazan las tradiciones sobre quién debe pagar.

Una encuesta realizada por Chime y Talker Research de 2.000 solteros reveló que el 42 % de los baby boomers y el 45 % de la generación X aún creen que el hombre debe pagar la cuenta.

Si bien el 36 % de la generación Z está de acuerdo, son mucho más propensos que los baby boomers a decir que quien planifique la cita debe pagar o que el costo debe dividirse equitativamente.

Las diferencias generacionales también se extienden a la transparencia financiera. La mitad de la generación Z y los millennials encuentran atractivo que una cita sea abierta sobre cuánto ganan, en comparación con solo el 37 % de la generación X y el 23 % de los baby boomers.

La generación Z también tiene más del doble de probabilidades que los baby boomers de encontrar atractivo a un “gran gastador” (34 % frente al 16 %). Pero esa actitud conlleva presión: el 37 % de la Generación Z se siente presionado a gastar mucho en citas y el 19 % ha ignorado a alguien por malos hábitos financieros.

Las conversaciones sobre dinero siguen siendo delicadas. Las finanzas son el tercer tema más estresante para hablar en una cita (25 %), detrás del historial de relaciones (29 %) y el sexo (26 %), pero por delante de la religión (17 %), el matrimonio (12 %) y los hijos (11 %).

Para los baby boomers, hablar de finanzas es tan incómodo como hablar de política o de actualidad (26 %). Las opiniones difieren en cuanto al momento: el 31 % cree que las finanzas personales deberían abordarse entre la primera y la tercera cita, mientras que el 34 % piensa que el tema debería esperar hasta que la relación se haya comprometido.

Algunos prefieren evitar el tema por completo. Entre la Generación Z, el 23 % preferiría hablar de temas que desconoce en lugar de hablar de finanzas, y el 26 % preferiría hablar de sus miedos más profundos. El 16 % de los baby boomers preferirían revelar a quién votó en las últimas elecciones y el 19 % de los millennials preferirían hablar de sus exparejas y relaciones pasadas.

El aumento de los costos ha dejado huella: el 74 % de los estadounidenses afirman que la inflación ha afectado su vida amorosa y el 31 % admite haber cancelado una cita por motivos económicos.

El 21 % incluso se ha endeudado por las citas, en comparación con el 16 % de las mujeres. Los hombres también sienten más presión por parecer financieramente estables (39 % frente al 30 % de las mujeres) y el 47 % cree que los hombres deberían pagar la cita completa, en comparación con el 34 % de las mujeres.

En cuanto a las expectativas de gasto después de seis meses de citas, las mujeres se mantienen por debajo de los $100, con un promedio de $98, mientras que los hombres promedian $109, lo que sitúa el costo típico de una cita en poco más de $100. Tanto hombres como mujeres afirman que gastar más de lo que ganan es una señal de alerta financiera (31 % y 35 % respectivamente).

Sin embargo, las mujeres son más propensas a sentirse decepcionadas por la tacañería (33 % en comparación con el 19 % de los hombres). También tienen más del doble de probabilidades de sentirse decepcionadas si su pareja nunca se ofrece a pagar (29 % frente al 12 %), o si su pareja no tiene un conocimiento sólido de finanzas (24 % frente al 17 %).

“Estos datos dejan claro que las normas financieras en torno a las citas están cambiando, especialmente entre las generaciones más jóvenes, que priorizan la transparencia y la igualdad sobre la tradición”, dijo Janelle Sallenave, directora de gastos de Chime. “Las parejas de hoy en día apuestan literalmente por el amor, cambiando las suposiciones incómodas por conversaciones financieras directas que generan menos estrés, menos sorpresas y relaciones más sólidas”.