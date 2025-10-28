Critican a influencer por culpar al huracán Melissa de arruinar sus vacaciones en Jamaica

Hannah Grubbs, una influencer en TikTok, ha sido duramente criticada en redes sociales tras publicar una serie de videos donde se queja de estar de vacaciones en Jamaica justo cuando el huracán Melissa, de categoría 5, impactaba la isla caribeña.

La tormenta tocó tierra el martes por la tarde en el suroeste de Jamaica, cerca de New Hope, con vientos de hasta casi 300 km/h. Meteorólogos la calificaron como una situación extremadamente peligrosa y con alto riesgo para la vida. Hasta el momento, se han confirmado al menos siete muertes en la región: tres en Jamaica, tres en Haití y una en República Dominicana.

Grubbs comenzó a documentar su viaje el viernes pasado, incluyendo un video —que eliminó— donde aparece caminando por el aeropuerto junto a una amiga, con el texto superpuesto: “Nosotras rumbo a Jamaica durante un huracán”.

Ya instalada en la isla, continuó compartiendo contenido relacionado con la tormenta. En un video publicado el domingo, se la ve siendo atendida por un bartender, mientras escribe: “Fingiendo que no hay un huracán categoría 5 a punto de golpear Jamaica”.

En publicaciones posteriores, mostró cómo el clima se deterioraba con rapidez. En una grabación desde el balcón de su hotel, escribió: “El huracán Melissa arruinando mis vacaciones”.

Muchos usuarios reaccionaron de inmediato en la sección de comentarios para cuestionar por qué la influencer seguía hablando de sus vacaciones mientras el huracán Melissa representaba una amenaza mortal para la población local.

“Video completamente fuera de lugar. Hay personas que están a punto de morir,” escribió un usuario. Otro comentó: “Sí, pero al final del día tú puedes tomar un vuelo y volver a casa, mientras estas personas tienen que quedarse y soportar la tormenta y lo que viene después”.

Un tercer comentario, con tono sarcástico, decía: “La gente está a punto de perderlo todo: sus pertenencias, sus seres queridos y hasta la vida… pero sí, hagamos un minuto de silencio por las vacaciones de Hannah”.

Otros usuarios criticaron el hecho de que Grubbs no hubiera revisado los pronósticos climáticos antes de viajar:

“Literalmente sabías que venía un huracán…”, escribió alguien. “¿Por qué no reprogramaste el viaje?”, preguntó otro. “¡No es como si no supieras lo que venía!”, añadió un tercero.

The Independent ha intentado contactar a Hannah Grubbs para obtener una respuesta.

Hasta la mañana del martes, más de 240.000 clientes seguían sin electricidad en Jamaica, según confirmó el ministro de Gobierno Local y Desarrollo Comunitario, Desmond McKenzie. De los 800 refugios habilitados en la isla, 382 ya alojaban a cerca de 6.000 personas.

Las autoridades han instado a los residentes a no esperar más y buscar resguardo de inmediato.

“Jamaica, este no es el momento de ser valientes”, advirtió McKenzie. “No apuesten contra Melissa. Es una apuesta que no podemos ganar”.

Traducción de Leticia Zampedri