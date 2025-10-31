Emma Heming, esposa de Bruce Willis, dice que el actor no sabe que tiene demencia

Bruce Willis no es consciente de que tiene demencia, según reveló su esposa, Emma Heming Willis.

El actor de Duro de matar, de 70 años, fue diagnosticado en 2023 con demencia frontotemporal (FTD), un año después de que su familia anunciara que se retiraba de la actuación por un cuadro de afasia.

Desde entonces, Heming Willis ha hablado abiertamente sobre la salud de su esposo y el impacto que ha tenido en su familia, incluyendo a sus dos hijas, Mabel Ray, de 13 años, y Evelyn Penn, de 11.

La exmodelo, casada con Willis desde 2009 y su principal cuidadora, dio una actualización sobre su estado este miércoles en una entrevista con NewsNation. Dijo que él está “estable, pese a tratarse de una enfermedad muy cruel”.

También habló sobre su nuevo libro, The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path, en el que escribió que, en cierto modo, es una bendición que Willis no sepa que tiene FTD.

open image in gallery Emma Heming Willis afirma que Bruce Willis no se da cuenta de que su salud está empeorando ( Getty Images )

Durante una entrevista con la periodista Elizabeth Vargas, esta recordó: “Dijiste que, si Bruce te hubiera dicho: ‘Emma, creo que algo anda mal conmigo. Estoy asustado’, eso habría sido muy angustiante para ti”.

Emma Heming Willis respondió: “La persona no se da cuenta de que está experimentando un deterioro en su salud. No es negación; es parte de la enfermedad. Es una bendición y una maldición al mismo tiempo. Pero agradezco que Bruce nunca llegara a darse cuenta de que tiene demencia frontotemporal (FTD)”.

También desmintió la idea de que Willis no reconoce a su esposa e hijas debido a la enfermedad.

“La FTD no es Alzheimer”, explicó, señalando que la condición del actor afecta principalmente su capacidad para comunicarse y su comportamiento. “Bruce no tiene Alzheimer. Él sí sabe quiénes somos”.

Algunos síntomas de la FTD, que actualmente no tiene cura, incluyen movimientos lentos o rígidos, dificultades para hablar, cambios en la personalidad y debilidad muscular.

Heming Willis reconoció que, aunque su esposo tiene problemas para expresar verbalmente su amor, eso no es necesario para su familia.

“No necesitamos palabras”, dijo. “Tenemos una conexión muy profunda y hemos aprendido a acompañarlo en el lugar en el que él está. Solo queremos apoyarlo y poder amarlo”.

En cuanto a sus hijas, Heming Willis ha compartido en entrevistas anteriores que ambas están bien, aunque también atraviesan su propio proceso de duelo por la condición de su padre.

open image in gallery Emma Heming Willis trasladó a Bruce a una casa independiente de una sola planta tras su diagnóstico de demencia ( Getty Images for Film at Lincoln )

“Extrañan muchísimo a su papá”, contó Emma Heming Willis aVogue Australia a principios de este mes, refiriéndose a sus dos hijas. “Él se está perdiendo momentos importantes, y eso es muy difícil para ellas”.

La esposa del protagonista de Duro de matar también admitió que, aunque sus hijas han demostrado ser resilientes, no sabe si alguna vez “podrán recuperarse” del todo. “Ellas están aprendiendo, y yo también”.

El mes pasado, la también exmodelo de 47 años enfrentó críticas luego de revelar que Bruce Willis ya no vive con su familia, sino en una casa de una sola planta cerca del hogar familiar, acompañado por un equipo de cuidados permanente.

Más adelante, defendió públicamente la decisión, explicando que fue lo mejor tanto para él como para sus hijas. Según Heming Willis, su esposo necesita “un ambiente tranquilo y sereno”, por lo que optaron por un espacio que se ajustara mejor a sus necesidades actuales.

“La demencia se manifiesta de forma diferente en cada hogar, y uno tiene que hacer lo que es correcto para la dinámica familiar y para la persona que amas”, declaró a People en septiembre. “Es algo que me rompe el corazón. Pero así es como hemos podido darle un lugar a toda nuestra familia, [y] le ha abierto el mundo a Bruce”.

Traducción de Leticia Zampedri