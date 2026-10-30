Encuesta revela las interrupciones más frecuentes de la intimidad entre parejas

Momentos íntimos entre parejas son interrumpidos 18 veces al año, en promedio, según una reciente encuesta.

La encuesta de 1.000 estadounidenses entre 25 y 54 años con una relación seria encontró que, para más de uno de cada cuatro de quienes han sido interrumpidos, la última interrupción puso fin al momento esa noche.

Realizada por Hunny Labs y Talker Research, la encuesta también reveló que el 54 % de los interrumpidos se sienten menos cercanos a su pareja después.

La interrupción más común es la presencia de hijos u otra persona en casa (49 %), una cifra que sube al 68 % entre los padres con hijos menores de 18 años en el hogar.

El cansancio es otro factor (39 %) y un teléfono que suena o vibra (35 %). Otras causas son los ruidos en la casa (25 %), una mascota que se interpone (24 %), el timbre o un repartidor (22 %), la incomodidad física o una mala postura (20 %) y los pensamientos sobre el trabajo o las tareas del hogar (19 %).

De las parejas que duermen con una mascota en la habitación, el 50 % ha tenido una interrupción por ese motivo.

El 38 % de los interrumpidos creen que le ocurre más que a otras parejas, y el 53 % dice que le gustaría tener intimidad con más frecuencia que la actual.

Para preparar el ambiente, el 77 % usa pequeñas “señales”, como cerrar o poner seguro a la puerta (38 %), silenciar o guardar el teléfono (31 %), poner música (29 %) o ajustar la iluminación (27 %).

Para evitar interrupciones, el 31 % de los interrumpidos ha reservado tiempo a solas con su pareja, el 30 % ha hablado del tema y el 18 % ha sacado a la mascota de la habitación.

“Las parejas no están perdiendo el deseo, están perdiendo la hora”, dijo Becky Robinson, cofundadora de Hunny Labs.

“No se pueden evitar todas las interrupciones, pero pequeños rituales, como cerrar la puerta o poner música, convierten las horas comunes en horas íntimas”.