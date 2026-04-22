Día de la Tierra: ¿por qué se celebra el 22 de abril?

Los científicos lo advierten, la ONU lo avala, los activistas lo proclaman, algunos gobiernos lo apoyan, mientras aseguran estar trabajando en cambios a largo plazo para cuidarlo. Hoy nuestro planeta nos necesita. Nos necesita hoy. Ahora es el momento de tener el valor imparable de preservar y proteger nuestra salud, nuestras familias y nuestros medios de vida.

¿Por qué este día?

El día 22 de abril del año 1970, Gaylord Nelson, un senador demócrata estadounidense, organizó, junto a otras asociaciones, una manifestación masiva que demandaba la protección y resguardo de los recursos naturales que la tierra proporcionaba.

La Tierra es un espacio natural único, donde conviven una infinidad de especies de todo tipo y encontramos una serie de recursos que nos sirven para satisfacer nuestras necesidades biológicas, económicas, sociales y culturales; y así desarrollar las condiciones actuales de vida, pero los seres humanos no hemos hecho un uso eficiente y consciente de estas bondades de nuestro planeta. Es por esto que actualmente, tenemos una serie de problemas ambientales como el calentamiento global, el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, el deterioro de la capa de ozono, la contaminación de nuestros mares, entre otros; que han ido deteriorando las condiciones naturales de La Tierra.

Nuestra responsabilidad con el planeta:

El Día de la Tierra no debería limitarse a un solo día y por el contrario debería generar un compromiso ambiental en cada uno de nosotros para toda nuestra vida, ya que a lo largo de esta nosotros seremos los responsables directos con cada una de nuestras acciones para mejorar las condiciones ambientales o por el contrario aumentar los impactos negativos.

Una acción muy difundida y sencilla en relación al cuidado ambiental es plantar un árbol. Así contribuimos a la mejora de la calidad del aire. No se trata solo de plantarlo en el suelo y dejarlo para que crezca sino que requiere compromiso y cuidado. De igual manera todas las acciones a favor de nuestro planeta deben ser constantes y sostenibles para obtener resultados favorables. Es decir que nuestra responsabilidad para con el planeta va más allá de solo nuestra voluntad. Involucra actuar constante y concretamente con pequeñas o grandes acciones que irán sumando a poder alcanzar un desarrollo sostenible.

Día de la Tierra hoy

El Día de la Tierra de 2016, Estados Unidos, China y otros 120 países firmaron el histórico Acuerdo de París. Esta firma cumplió con un requisito clave para la entrada en vigor del histórico borrador del tratado de protección climática adoptado por consenso de las 195 naciones presentes en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2015 en París.

Numerosas comunidades celebran la Semana del Día de la Tierra, una semana completa de actividades centradas en los problemas ambientales que enfrenta el mundo.