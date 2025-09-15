Stay up to date with notifications from The Independent

Muchos padres tienen dificultades para educar a sus hijos sobre el dinero

Los padres buscan enseñar a sus hijos el valor del dinero con una mensualidad, pero muchos enfrentan gastos excesivos y compras digitales no autorizadas

Lunes, 15 de septiembre de 2025 17:20 EDT
Para muchos padres, dar una mensualidad es una forma de enseñarles a sus hijos sobre el dinero, pero una nueva encuesta muestra que incluso con un presupuesto establecido, los gastos excesivos y las compras no autorizadas son comunes.

Una nueva encuesta realizada por Achieve y Talker Research de 2.000 padres con hijos menores de 18 años reveló que el 57 % les da a sus hijos una mensualidad regular en efectivo.

En promedio, los niños reciben una mensualidad de $119 al mes, aunque el 14 % recibe más de $250.

A pesar de esto, solo el 12 % de los padres afirmaron que sus hijos logran mantenerse dentro del presupuesto mensual.

Sin embargo, el 31 % de los padres dicen que sus hijos han realizado compras digitales sin permiso.

Estas compras compulsivas sin autorización cuestan a las familias un promedio de $170, pero para el 19 %, la factura superó los $300. Si bien muchas de estas compras se destinaron a videojuegos o moda, algunos niños derrocharon en teléfonos inteligentes, relojes inteligentes y cámaras. Algunos incluso intentaron comprar acciones y criptomonedas.

Las reacciones de los padres ante el gasto excesivo variaron. El 56 % afirmó responder con una conversación sobre dinero. Otros retiran los dispositivos (23 %), exigen el reembolso (20 %) y congelan o restringen el acceso a la cuenta de sus hijos (11 %).

Aun así, el 72 % de los padres reconocen que sus hijos no comprenden el valor de un dólar. Esta brecha es aún mayor cuando se trata de monedas digitales, ya que el 44 % de los padres dijeron que enseñar el valor del dinero virtual es más difícil que explicar el efectivo.

A pesar de estos desafíos, los padres quieren que sus hijos desarrollen responsabilidad financiera. El 66 % afirmó que se sentiría más cómodo con los gastos de sus hijos si ellos demuestran comprender el valor del dinero.

Sin embargo, el 61 % de los padres confesaron que desearían que un experto financiero interviniera para enseñarle a sus hijos hábitos de gasto saludables.

“No existe una ‘forma correcta’ de enseñar a los niños a tener una relación sana con el dinero, pero la clave es que los padres adopten un enfoque coherente en la educación financiera de sus hijos”, dijo Brad Stroh, cofundador y codirector ejecutivo de Achieve. “Iniciar conversaciones tempranas con los niños sobre el dinero les ayudará a tener un futuro financiero más exitoso”.

