¿Quién es el “Final Boss” de Ibiza, Jack Kay? Británico en discoteca se vuelve viral por su corte de cabello

Un joven británico ha sido bautizado como el “Final Boss (máximo contrincante) de Ibiza” luego de que sus payasadas y su peculiar aspecto en la isla española de la fiesta se hicieran virales en TikTok.

El hombre, identificado como Jack Kay, de Newcastle, se convirtió en un éxito instantáneo en las redes sociales tras ser visto en un video publicado por el establecimiento Zero Six West.

En la descripción, el club escribió: “¿Alguien conoce a esta absoluta leyenda? ¡Porque tenemos dos lugares libres en la lista de invitados con su nombre!”.

En el video, que cuenta con más de 18 millones de reproducciones, se ve a Kay bailando con gafas de sol, una gruesa cadena de oro y una camiseta negra de diseñador. Sin embargo, lo que ha cautivado la imaginación de la gente es su corte de pelo en tazón, que parece algo que podría verse en Merlina o en una recreación de la batalla de Hastings.

Desde entonces, más videos del “final boss” de Ibiza han estado haciendo las rondas en TikTok. Otro juerguista compartió un clip, que ha sido visto 9,2 millones de veces, de él bailando con el “hombre, el mito, la leyenda”.

Muy pronto, la cara de Kay apareció en memes de todo Internet, y marcas como Currys y Greggs utilizaron su imagen en sus publicaciones en las redes sociales.

En otros comentarios se veía a gente prácticamente adorando a Kay y el aura que desprende en sus diversos videos. Un fan escribió en X/Twitter: “El poder del contenido fugaz ataca de nuevo... Este hombre se fue de vacaciones como Jack y regresó como el ‘final boss’ de Ibiza. La semana que viene tendrá un pódcast. El mes que viene lanzará una criptomoneda”.

Refiriéndose a su inusual corte de pelo, una persona bromeó: “Ibiza a las 11, intimidando al Rey Juan para firmar la Carta Magna a las 12”.

Incluso recibió un mensaje de Booking.com: “Oye, leyenda, queremos que vuelvas a Ibiza para una estancia prolongada. Revisa tus mensajes directos”.

Jack Kay se ha convertido de la noche a la mañana en una sensación en las redes sociales ( TikTok )

En declaraciones a The Ibiza Times, el joven de 26 años dijo en un video de Instagram: “Soy el ‘final boss’ de Ibiza. Jack Kay. Conózcanme”.

Aprovechando su nueva fama, Kay creó sus propias cuentas de TikTok e Instagram, esta última con 28.000 seguidores en el momento de redactar esta noticia.

En un Instagram Story, Kay agradeció el apoyo de sus seguidores: “Agradezco todo el cariño y los mensajes de todos. Me pondré en contacto con todos lo antes posible. Es demasiado para mí en este momento. Soy una persona normal de Newcastle, es una locura. Permanezcan atentos, se avecinan grandes noticias”.

Al parecer, la agencia de talento Neon Management, que cuenta con clientes de Love Island y Gogglebox, ya le ofreció un contrato y confirmó que Kay saldrá de gira próximamente.

Traducción de Martina Telo y Michelle Padilla