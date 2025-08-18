Lo que los estadounidenses priorizan a medida que envejecen

Para la mayoría de los estadounidenses, el legado que dejan a sus seres queridos importa más que la huella que dejan en el mundo.

Una nueva encuesta realizada por Ethos y Talker Research de 2.000 adultos reveló que, si bien al 54 % le importa la impresión que dejan en el mundo, un sorprendente 80 % se preocupa aún más por la que dejan en sus familiares y amigos.

El 82 % afirma que su mentalidad ha cambiado con la edad: el 61 % aprecia más los pequeños momentos de la vida y el 53 % se esfuerza conscientemente por disfrutar de los buenos momentos.

El 49 % afirma ver más belleza en la vida ahora y el 45 % se asegura de que cada día cuente. La persona promedio piensa en el envejecimiento cinco veces por semana, mientras que el 18 % lo hace a diario; para muchos, esos pensamientos se centran en las relaciones.

Mantener la cercanía con la familia y los amigos es el principal objetivo en la edad adulta para la mitad de los encuestados, seguido de ver crecer a su familia (42 %), dejar recuerdos (36 %) y asegurar la estabilidad financiera de sus seres queridos (35 %).

Las tradiciones familiares desempeñan un papel fundamental en este sentido de legado. El 58 % de las personas han recibido un objeto con valor sentimental transmitido de generación en generación. Esta tradición parece ser profundamente importante: el 59 % planea dejar algo significativo para su familia, y los padres son aún más propensos a hacerlo (68 % frente al 45 % de quienes no son padres).

Sin embargo, hablar del futuro no siempre es fácil. Solo el 45 % ha compartido sus “últimos deseos” con sus seres queridos, aunque los padres son más propensos a haber tenido esa conversación que quienes no lo son (56 % frente al 41 %).

Para quienes sí lo han hecho, las principales motivaciones fueron el proceso natural de envejecimiento (44 %) o la preparación de un testamento (33 %). Quienes evitan la conversación mencionan no querer pensar en ello (28 %), esperar a que surja de forma natural (25 %) o creer que es demasiado pronto (25 %).

Si bien la gente generalmente cree que estas conversaciones deberían darse alrededor de los 53 años, más de la mitad (52 %) piensa que deberían darse antes. A pesar de esta conciencia, el 65 % de los estadounidenses, incluyendo aproximadamente la mitad de las personas mayores, no tienen un testamento funcional.

Los padres están más preparados (el 41 % tiene uno frente al 25 % de quienes no tienen hijos), pero incluso ellos suelen posponerlo.

Entre quienes no tienen testamento, el 58 % afirma que sería más probable que lo hiciera si tuviera más información sobre cómo empezar y los pasos a seguir.

“El estadounidense promedio cree erróneamente que se necesitan unas ocho semanas para completar los trámites legales tras el fallecimiento de un ser querido, y eso es una subestimación significativa”, afirmó Nichole Myers de Ethos. “Es importante recibir una formación adecuada sobre cómo gestionar los trámites del final de la vida. Muchos creen que es un proceso rápido, y la realidad es que puede tardar hasta 15 meses. Para que todo marche bien, es importante que las personas se sientan cómodas al hablar de sus deseos con familiares y amigos. Mantener todo organizado en un plan patrimonial o un testamento puede ser de gran ayuda”.