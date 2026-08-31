Por qué nunca deberías usar pantalones cortos o faldas en un avión, según una azafata

Una azafata tiene un importante mensaje para todos los pasajeros: por motivos de higiene, no utilicen ninguna prenda que deje las piernas al descubierto en el avión.

Charity Nelms, exconcursante de Survivor 48 y azafata de vuelo durante 11 años, advirtió sobre los peligros de volar con pantalones cortos, faldas y vestidos.

“Les informo, como azafata, la cantidad de cosas que vi en el asiento”, dijo en un video de TikTok.

“Póngase pantalones. Pantalones cortos, faldas, vestidos, absolutamente no. Póngase pantalones largos”, suplicó Nelms. “Ninguna parte de su piel debe tocar ese asiento. No me importa si sube a bordo y lo desinfecta. No, no, no. Póngase pantalones largos. Créame, vi cosas diabólicas”.

Cher Killoguh, una azafata de vuelo de Dallas, Texas, compartió un mensaje similar sobre usar pantalones cortos al viajar. “¿Adivinen cuántos pañales cambiaron en los asientos ayer durante mi vuelo? Cuatro”, dijo en un video de TikTok de abril. “¿Adivinen cuántos de esos estaban sucios? Los cuatro. Los cambiaron en el asiento. ¿Y quieren frotarse la piel ahí?”.

open image in gallery Una azafata con amplia experiencia advirtió a los viajeros que no lleven ropa que deje las piernas al descubierto ( Getty Images/iStockphoto )

La mayoría de los aviones se someten a una rápida revisión de “entrevuelo” tras cada vuelo. Estas limpiezas ligeras se centran principalmente en las cocinas, la limpieza de los baños y la eliminación de basura de la cabina y las áreas de pasajeros, según explicó anteriormente a HowStuffWorks John Alford, vicepresidente de ABM Aviation, una empresa líder en servicios de limpieza y mantenimiento para aerolíneas.

Los aviones que hayan realizado vuelos de larga distancia, generalmente de 8 a 10 horas, y que deban permanecer en tierra durante la noche, serán sometidos a una limpieza nocturna.

“Esta limpieza se ve reforzada por una mayor atención a las zonas de clientes, tanto en los asientos como en sus alrededores, sin dejar de limpiar también la cocina y los aseos”, añadió Alford.

Señaló que todos los aviones también reciben una limpieza profunda, que describió como una “limpieza detallada, muy parecida a la que se realiza en un automóvil”.

“Se retiran los asientos y muchas superficies para dejar al descubierto el mecanismo interno del asiento, los compartimentos, los armarios y las áreas de almacenamiento”, dijo Alford. “Algunas aerolíneas cuentan con equipos especializados que facilitan una limpieza profunda”.

Estas limpiezas exhaustivas, sin embargo, solo se realizan periódicamente y varían según la aerolínea. Singapore Airlines afirma realizar limpiezas profundas cada mes; British Airways, alrededor de cada 500 horas de vuelo, según Simple Flying; mientras que American Airlines confirmó en One Mile at a Time en 2023 que los suyos ocurren cada 45 días.

open image in gallery Nelms animó a los pasajeros a volar con pantalones largos que cubran completamente las piernas ( Getty Images para Louis Vuitton )

En su video de TikTok, Nelms recalcó además que el cinturón de seguridad es una superficie muy contaminada que debe desinfectarse inmediatamente al abordar. "Esa parte metálica, porque todo el mundo la toca", explicó. “Y también hay que limpiar la parte de tela del cinturón de seguridad porque todo el mundo tira de ella”.

“La cantidad de vómito, vómito de bebé, fluidos corporales, líquidos derramados, cosas al azar que terminan en esos cinturones de seguridad”, reveló. “Límpienlos”.

Nelms también instó a la gente a evitar usar los baños solo con calcetines. “Nunca hay agua en el suelo del baño”, señaló, “y tus calcetines son como dos esponjas grandes, cariño. Ninguna parte de mi cuerpo toca ese baño”.

¿La conclusión? Cuando se trata de volar, conviene ser un poco precavido. Usa pantalones, limpia tu cinturón de seguridad y ponte zapatos al ir al baño. Nunca se sabe qué pudo haber pasado en ese avión y, según los auxiliares de vuelo, probablemente no quieras saberlo.

Traducción de Olivia Gorsin