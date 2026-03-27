El astronauta Mike Fincke, cuya repentina enfermedad provocó la primera evacuación médica de la NASA este año, reveló el viernes que los médicos aún desconocen la causa de su malestar en la Estación Espacial Internacional.

Fincke, veterano de cuatro misiones espaciales, relató que el incidente ocurrió el 7 de enero mientras cenaba, tras prepararse para una caminata espacial. De forma abrupta, perdió la capacidad de hablar.

Aunque no recuerda haber sentido dolor, sus compañeros de tripulación notaron su angustia y contactaron de inmediato a los cirujanos de vuelo en tierra.

"Fue completamente repentino. Fue increíblemente rápido", afirmó en una entrevista con The Associated Press desde el Centro Espacial Johnson de Houston.

open image in gallery Fincke, de 59 años y coronel retirado de la Fuerza Aérea, indicó que el episodio duró unos 20 minutos y que después se sintió bien ( AP )

Fincke, de 59 años y coronel retirado de la Fuerza Aérea, indicó que el episodio duró unos 20 minutos y que después se sintió bien. Aseguró que todavía se siente así. Nunca había experimentado algo parecido antes ni después.

Los médicos han descartado un infarto y Fincke señaló que no se estaba atragantando, pero todo lo demás sigue sobre la mesa y podría estar relacionado con sus 549 días de ingravidez. Llevaba 5 meses y medio de su más reciente estancia en la estación espacial cuando el problema lo golpeó como “un rayo muy, muy rápido”.

“Mis compañeros de tripulación definitivamente vieron que yo estaba en apuros”, comentó, y añadió que los seis se reunieron a su alrededor. “Todos se pusieron manos a la obra en cuestión de segundos”.

Fincke dijo que no puede dar más detalles sobre su episodio médico. La agencia espacial quiere asegurarse de que otros astronautas no sientan que su privacidad médica se verá comprometida si les sucede algo, explicó.

El astronauta afirmó que la máquina de ultrasonido de la estación espacial fue de gran ayuda cuando ocurrió el evento, y que desde su regreso a la Tierra se ha sometido a numerosas pruebas. Añadió que la NASA revisa minuciosamente los expedientes médicos de otros astronautas para ver si hubo casos relacionados que pudieran haber ocurrido en el espacio.

Para poner fin a la intensa especulación pública, Fincke se identificó a finales del mes pasado como la persona que enfermó.

Aún se siente mal porque su enfermedad provocó la cancelación de la caminata espacial —habría sido la décima para él, pero la primera para su compañera de tripulación Zena Cardman— y provocó que ella y sus otros dos compañeros de tripulación regresaran anticipadamente a la Tierra. SpaceX los trajo de vuelta el 15 de enero, con más de un mes de anticipación, y fueron directamente al hospital.

“He tenido mucha suerte de ser súper saludable. Así que esto fue muy sorprendente para todos”, expresó.

Fincke dejó de disculparse con todo el mundo después de que el nuevo administrador de la NASA, Jared Isaacman, le ordenó que dejara de hacerlo.

“No fuiste tú. Fue el espacio, ¿sí?”, le aseguraron sus colegas. “No decepcionaste a nadie”.

Siempre optimista, mantiene la esperanza de poder regresar al espacio algún día.