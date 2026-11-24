La Luna llena del Castor está saliendo en estos momentos en el cielo nocturno y se ve más brillante y más grande de lo habitual.

La Luna llena de noviembre destaca no solo por ser la última luna llena del otoño, sino también por ser la primera de una serie de cuatro “superlunas”. Ese es el término que se utiliza para referirse a los momentos en los que la Luna está más cerca de la Tierra de lo habitual, lo que hace que parezca más grande y más brillante de lo normal.

Podría parecer hasta un 30 % más brillante y un 14 % más grande. El cambio en el tamaño aparente es menos evidente —aunque se aprecia con especial claridad cuando la Luna sale por el horizonte y parece aún más grande debido a su proximidad a los edificios—, pero el cambio en el brillo puede resultar llamativo.

Sin embargo, a diferencia de muchos otros fenómenos celestes, como las lluvias de meteoritos, es más raro que las nubes cubran la Luna por completo, lo que, de hecho, puede hacer que la vista resulte aún más espectacular.

En general, observar la Luna llena de cada mes es una de las formas más sencillas y menos complicadas de estar atento a lo que ocurre en el cielo. No requiere ningún equipo especial ni un momento concreto, y la Luna es fácil de localizar en el cielo.

La Luna de noviembre se conoce a veces como la “Luna del Castor”, ya que aparece en una época en la que estos animales suelen terminar de construir sus presas antes de que llegue el invierno. Es uno de los numerosos nombres que reciben las lunas llenas de cada mes, que suelen atribuirse a orígenes históricos, pero que se volvieron especialmente populares en los últimos años.

Sin embargo, lo más destacable es que la luna de noviembre forma parte de una serie de superlunas. Esos fenómenos, que también ganaron popularidad en los últimos años, se observan cuando la Luna se encuentra especialmente cerca de nosotros.

La Luna gira alrededor de la Tierra siguiendo una órbita en la que se acerca y se aleja de ella. Cuando la Luna se encuentra en su perigeo —o su punto más cercano—, está unos 48 000 km más cerca que en su apogeo, o punto más lejano.

Las superlunas no solo influyen en cómo se ve la Luna en el cielo. Dado que la Luna está más cerca, su fuerza gravitatoria es más intensa; por ejemplo, puede provocar mareas más altas de lo habitual.

Cada año se producen unas tres o cuatro superlunas, que tienen lugar en los meses siguientes, ya que siguen el lento movimiento de la Luna.

Traducción de Olivia Gorsin