La NASA confirmó que el enigmático cometa interestelar conocido como 3I/ATLAS alcanzará su máxima aproximación a la Tierra alrededor del 19 de diciembre. Este inusual visitante es apenas el tercer objeto conocido que entra en nuestro sistema solar desde la órbita de otra estrella, y su paso marcará un fugaz avistamiento antes de partir hacia el espacio interestelar.

El 3I/ATLAS recibe su nombre por el telescopio de Chile que lo avistó por primera vez durante el verano y es un objeto que ha intrigado tanto a los científicos como al público en general. Algunos incluso han especulado con que el cometa podría ser una nave espacial extraterrestre, pero los investigadores insisten en que su comportamiento y características son totalmente coherentes con los fenómenos cometarios naturales.

El mes pasado, la NASA publicó nuevas imágenes cercanas del cometa, tomadas cuando pasó a solo 29 millones de kilómetros de Marte. Varias naves espaciales, incluidas las que se encuentran cerca del planeta rojo y los orbitadores de Marte de la Agencia Espacial Europea, aprovecharon la oportunidad para observar el objeto desde el espacio.

Esta imagen difundida por Gianluca Masi muestra al cometa interestelar 3I/Atlas en su recorrido por el espacio a 305 millones de kilómetros de la Tierra, el miércoles 19 de noviembre de 2025. La fotografía fue tomada en Manciano, Italia ( Gianluca Masi via AP )

La nave espacial Juice de la NASA, que se encuentra en ruta hacia Júpiter, también ha estado monitoreando el 3I/ATLAS con sus instrumentos, especialmente después de que el cometa se acercara al sol. Sin embargo, los datos de Juice no estarán disponibles sino hasta febrero debido a la transmisión limitada mientras la nave espacial utiliza su antena principal como escudo térmico.

En la Tierra, los astrónomos también han seguido el viaje del cometa. Gianluca Masi, del Proyecto del Telescopio Virtual, capturó recientemente nuevas imágenes desde Italia utilizando telescopios terrestres.

En su punto más cercano, 3I/ATLAS se situará a 275 millones de kilómetros de nuestro planeta, lo que sigue siendo una distancia segura. La NASA asegura que el cometa no supone ninguna amenaza para la Tierra.

Las estimaciones sugieren que el cometa podría tener entre 440 metros y 5,6 kilómetros de ancho. Una vez que complete este rápido recorrido por nuestro sistema solar, continuará su viaje de regreso a las profundidades del espacio, para no volver jamás.

Traducción de Michelle Padilla