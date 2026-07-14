OMS: Brote de ébola en Congo está superando esfuerzos de respuesta

El brote de ébola en la República Democrática del Congo sigue superando los esfuerzos de respuesta, declaró el martes el jefe de emergencias de la Organización Mundial de la Salud tras visitar una de las zonas más afectadas.

“Quizá el hallazgo más alarmante es que muchas de las muertes notificadas recientemente corresponden a personas que fallecieron en sus comunidades sin llegar nunca a un centro de salud y sin recibir atención”, indicó Chikwe Ihekweazu tras regresar de un viaje a Bunia, en la provincia de Ituri.

“Y, a día de hoy, el 80% de los nuevos casos no está en nuestras listas de contactos, por lo que nos llegan a partir de cadenas de transmisión desconocidas”, añadió.

El Congo ha estado combatiendo el brote de un tipo raro de ébola desde mayo, sin tratamiento ni vacuna aprobados. El Centro Africano para el Control de Enfermedades indicó la semana pasada que se trata del brote de ébola de crecimiento más rápido en el continente.

Hasta el lunes, al menos 1.926 personas se han infectado y 702 han muerto en tres provincias del Congo por el virus Bundibugyo, informaron las autoridades congoleñas. También se han confirmado casos en la vecina Uganda.

La semana pasada, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos informaron que un ciudadano estadounidense que trabaja para una organización humanitaria en el Congo dio positivo en la prueba del virus del ébola, sin ofrecer más detalles.

Ihekweazu declaró a los periodistas en Ginebra que su visita a Bunia había sido “bastante alentadora en muchos aspectos, pero también profundamente preocupante en muchos aspectos”.

La capacidad de tratamiento en Bunia está ahora cerca de 800 camas, cifra que aumenta cada semana, y la capacidad de laboratorio ha pasado de uno a 14 laboratorios, mientras que también ha habido mejoras en otros frentes.

Ihekweazu señaló que, pese a “nuestros mejores esfuerzos... no hemos logrado alcanzarla (a la enfermedad) en esta carrera”.

La respuesta se ha visto obstaculizada por una brecha de financiación, ataques a centros de salud y un conflicto en curso en el este del Congo, así como por la desconfianza entre las comunidades locales.

El lunes, decenas de personas que trabajan en un centro de tratamiento de ébola en el noreste del Congo se declararon en huelga por salarios y bonificaciones impagados.

Las autoridades congoleñas declararon un nuevo brote de ébola el 15 de mayo, después de que la enfermedad se hubiera estado transmitiendo durante semanas sin detección oficial, según la OMS.

Los ensayos clínicos de tratamiento comenzaron la semana pasada, después de que investigadores pusieran en marcha un estudio con la esperanza de combatir el virus.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.