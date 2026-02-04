Patrick Dempsey comparte triste noticia sobre su excolega Eric Dane tras diagnóstico de ELA

Patrick Dempsey afirmó que era “prácticamente imposible” contar con su excompañero de Anatomía según Grey Eric Dane en su nueva serie, Memory of a Killer, debido a su progresión de la esclerosis lateral amiotrófica.

Dane, de 53 años, que interpretó al cirujano plástico Mark Sloan en Anatomía según Grey, anunció en abril que le habían diagnosticado ELA, un trastorno neurodegenerativo incurable. Desde entonces habló abiertamente de la enfermedad e incluso interpretó a un paciente con ELA en un episodio de noviembre de Mentes extraordinarias, de la cadena NBC.

Su excompañero de reparto en Anatomía según Grey , Dempsey, que interpretó al neurocirujano Derek Shepherd, habló sobre el contacto que mantiene con Dane tras el diagnóstico de ELA.

“Hablé con él hace unas semanas. Me estuve mensajeando con él. Estábamos intentando meterlo en [Memory of a Killer]”, dijo el actor, de 60 años, durante una entrevista con Parade refiriéndose a su nueva serie de suspenso para Fox. “Por desgracia, la progresión de su enfermedad lo hizo prácticamente imposible. Pero me alegró ver que estaba aquí en Toronto trabajando en, creo, otro drama médico [Mentes extraordinarias].

“Es muy duro para él, pero intento estar en contacto y ver cómo le va. Creo que fue increíblemente valiente frente a esta horrible enfermedad”, continuó Dempsey. “Es un ser humano maravilloso. Tiene un gran sentido del humor y es muy inteligente”.

open image in gallery Patrick Dempsey dice que intenta “mantenerse en contacto” con Eric Dane tras el diagnóstico de ELA ( Getty Images )

La estrella de Ferrari expresó lo mucho que “disfrutaba trabajando y estando cerca” de Dane. También calificó el diagnóstico de ELA de “desgarrador” para Dane y sus seres queridos.

“Uno siente empatía con ellos al ver esta terrible enfermedad y lo rápido que ataca al organismo”, añadió. “Pero él está sacando mucho partido a eso y está utilizando su plataforma de forma positiva. Le deseo lo mejor”.

La ELA afecta a las células nerviosas del cerebro y la médula espinal, como señala la Asociación de ELA. Los primeros síntomas de la enfermedad, según el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares de EE. UU., incluyen espasmos musculares en el brazo, la pierna, el hombro o la lengua; calambres y habla arrastrada o nasal.

Poco después de anunciar su diagnóstico, Dane habló de su deseo de seguir actuando a pesar de sus dolencias.

“Al fin y al cabo, lo único que quiero es pasar tiempo con mi familia y trabajar un poco si puedo”, dijo Dane a Diane Sawyer en el programa Good Morning America en junio. “No creo que este sea el final de mi historia. No siento, en mi corazón, que este sea mi final”.

Durante su entrevista con Sawyer, Dane también reveló que su lado derecho ya no funcionaba y que esperaba perder el control de su mano izquierda.

open image in gallery Patrick Dempsey y Eric Dane trabajaron juntos en seis temporadas de Anatomía según Grey ( Getty Images )

El mes pasado, la esposa de Dane, Rebecca Gayheart, reveló que el actor estaba recibiendo cuidados en todo momento con enfermeras a su lado las 24 horas del día.

Gayheart, que comparte dos hijas con Dane, se sinceró en un ensayo para The Cut sobre su dura batalla con la compañía de seguros para obtener la aprobación para recibir cuidados a tiempo completo.

“Con las enfermeras, la mujer de su seguro me dijo: ‘Puedes seguir solicitando, y yo seguiré rechazando’, yo estaba como, ‘¿Oh? Vete a la m*****’”, escribió ella.

“Lo convertí en mi misión. Estaba ‘enfocada’, como dirían los jóvenes. Fracasé, y luego me concentré en lograrlo. Y conseguimos que se aprobara tras dos apelaciones”, agregó.

Traducción de Olivia Gorsin