La mayoría de los padres utilizan días de vacaciones cuando sus hijos se enferman

Para los padres trabajadores, equilibrar la vida laboral con los momentos importantes en la vida de sus hijos es una lucha constante.

Sin embargo, un nuevo estudio reveló que el 39 % de los padres se han perdido eventos significativos en la vida de sus pequeños simplemente porque se quedaron sin días de vacaciones pagadas.

El estudio realizado por Lysol y Talker Research de 2.000 padres con hijos de entre 0 y 10 años destacó cómo las enfermedades inesperadas agotan los días de vacaciones de los padres.

La mitad de los padres afirmaron haber faltado a un evento escolar importante, y la mayoría dijo que tuvo que usar sus días libres para quedarse en casa cuidando a sus hijos enfermos.

Con un promedio de solo 11 días de vacaciones pagadas al año, la presión para administrarlos adecuadamente es enorme.

De hecho, los padres usan el 41 % de sus días libres exclusivamente para asuntos relacionados con sus hijos. El 87 % asegura que reserva estos días para estar presente en eventos escolares, concursos o actividades extracurriculares.

A pesar de estos esfuerzos de planificación, el padre promedio termina perdiéndose unos cuatro eventos escolares al año.

El regreso a clases trae otras preocupaciones para los padres, como las enfermedades. El 38 % de los padres teme los gérmenes en el aula, el 36 % señala que las enfermedades imprevistas son su principal fuente de ansiedad y el 26 % siente un estrés particular al intentar administrar sus días libres frente a estas emergencias.

Curiosamente, la experiencia ha llevado a que muchos desarrollen un "sexto sentido". El 55 % de los encuestados afirmaron pronosticar cuándo su hijo se va a enfermar antes de que aparezcan los primeros síntomas.

Aun así, con el entusiasmo de ver crecer a sus hijos (41 %) y presenciar sus logros académicos (39 %), el gran desafío para los padres sigue siendo el mismo: lograr que sus días de descanso rindan lo suficiente para no perderse los recuerdos más valiosos.