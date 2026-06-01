Las excusas que ponen los estadounidenses para quedarse en casa

Hacia los 32 años, los estadounidenses comienzan a reorientar el enfoque de su vida social, planificando activamente sus agendas en torno a sus horarios de sueño en lugar de priorizar las salidas con sus seres queridos.

Según una nueva encuesta realizada por Avocado Green Mattress y Talker Research a 2.000 adultos, la persona promedio rechaza invitaciones sociales si están programadas para comenzar después de las 9 p.m. o antes de las 7:36 a.m.

Este compromiso con el descanso lleva a que las personas rechacen, en promedio, unos cuatro planes sociales cada mes.

Generalmente, el 41 % de los encuestados ha comunicado explícitamente a sus seres queridos que no los inviten a salir a ciertas horas, ya que estarían durmiendo.

Las generaciones más jóvenes lideran esta comunicación directa. El 55 % de los miembros de la generación Z establece estas estrictas restricciones horarias con sus círculos sociales, en comparación con el 29 % de los baby boomers.

Si bien el 47 % de los encuestados no sienten absolutamente ninguna culpa al saltarse eventos sociales en favor del sueño, los baby boomers son quienes se muestran más despreocupados: el 61 % afirma no sentir culpa nunca, frente a solo el 28 % de la generación Z.

Cuando los estadounidenses deciden participar en la vida social, prefieren que esta sea altamente controlada y de bajo mantenimiento.

De hecho, el 64 % de los encuestados coincide en que el mejor tipo de fin de semana es aquel completamente libre de planes.

Para aquellos que sí se animan a salir, la salida social ideal tiene lugar un viernes por la noche para el 25 % de las personas, mientras que la tarde del sábado es la opción preferida para el 20 %.

En lugar de fiestas multitudinarias o noches de discoteca hasta tarde, la reunión perfecta dura apenas dos horas y media e incluye un grupo íntimo de solo otros cuatro invitados.

Este deseo de una vida social discreta se refleja aún más en las actividades favoritas de la nación. Las cenas encabezan la lista con un 37 %, seguidas por salir a almorzar con un 33 % y organizar una pequeña reunión en casa de alguien con un 27 %.