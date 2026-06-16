¿Qué dice un vehículo desordenado sobre tu vida?

Las citas hoy en día son complicadas, ya que el 81 % de los solteros estadounidenses piensan que el panorama es difícil y el 75 % tiene menos citas de las que desearía debido a la falta de conexión.

Como resultado, los solteros evalúan la compatibilidad basándose en la limpieza del vehículo de una pareja.

Una nueva encuesta realizada por Turtle Wax y Talker Research de 2.000 solteros reveló que el 73 % cree que el coche de una persona refleja cómo se cuida a sí misma, y ​​el 67 % coincide en que un coche desordenado indica una vida personal desordenada.

Al contrario, el 65 % cree que un coche limpio es señal de que la persona tiene su vida bien organizada.

Un vehículo sucio mata el romance, ya que el 50 % de los solteros juzga a los demás por la limpieza del coche y el 25 % ha acortado una cita debido al desorden del vehículo.

Entre los factores que más rechazo generan se encuentran la basura en el suelo (41 %), los malos olores (37 %) y los restos de comida o bebida (37 %).

Las mujeres son especialmente sensibles a este aspecto. Es más probable que ellas consideren los malos olores (42 % frente al 29 %) y los restos de comida (41 % frente al 31 %) como motivos decisivos para descartar a alguien.

Las diferencias generacionales muestran que a los millennials les importa más la presentación del vehículo que a la generación Z. Los millennials tienden a considerar la apariencia del coche como algo "muy importante" (40 % frente al 34 %) y son más propensos a ordenarlo antes de encontrarse con una pareja (41 % frente al 34 %).

En general, el romance es un poderoso incentivo para la higiene, y el 42 % de los solteros admiten que prepararse para una primera cita es lo único que les motiva a limpiar su coche.