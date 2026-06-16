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¿Qué dice un vehículo desordenado sobre tu vida?

El amor entra por los ojos… y también por el asiento del acompañante: para muchos solteros, un coche sucio es una enorme señal de alerta

Talker
Para muchos solteros, el estado del coche revela más sobre una persona que su perfil de citas
Para muchos solteros, el estado del coche revela más sobre una persona que su perfil de citas (Peugeot)

Las citas hoy en día son complicadas, ya que el 81 % de los solteros estadounidenses piensan que el panorama es difícil y el 75 % tiene menos citas de las que desearía debido a la falta de conexión.

Como resultado, los solteros evalúan la compatibilidad basándose en la limpieza del vehículo de una pareja.

Una nueva encuesta realizada por Turtle Wax y Talker Research de 2.000 solteros reveló que el 73 % cree que el coche de una persona refleja cómo se cuida a sí misma, y ​​el 67 % coincide en que un coche desordenado indica una vida personal desordenada.

Al contrario, el 65 % cree que un coche limpio es señal de que la persona tiene su vida bien organizada.

Un vehículo sucio mata el romance, ya que el 50 % de los solteros juzga a los demás por la limpieza del coche y el 25 % ha acortado una cita debido al desorden del vehículo.

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Entre los factores que más rechazo generan se encuentran la basura en el suelo (41 %), los malos olores (37 %) y los restos de comida o bebida (37 %).

Las mujeres son especialmente sensibles a este aspecto. Es más probable que ellas consideren los malos olores (42 % frente al 29 %) y los restos de comida (41 % frente al 31 %) como motivos decisivos para descartar a alguien.

Las diferencias generacionales muestran que a los millennials les importa más la presentación del vehículo que a la generación Z. Los millennials tienden a considerar la apariencia del coche como algo "muy importante" (40 % frente al 34 %) y son más propensos a ordenarlo antes de encontrarse con una pareja (41 % frente al 34 %).

En general, el romance es un poderoso incentivo para la higiene, y el 42 % de los solteros admiten que prepararse para una primera cita es lo único que les motiva a limpiar su coche.

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