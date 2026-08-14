Por qué muchos recurren a remedios caseros en lugar de la medicina tradicional

Cada vez más estadounidenses están dejando la medicina tradicional y recurriendo a los remedios caseros.

Según una nueva encuesta de 2.000 adultos, el 77 % confía más en los ingredientes naturales que en los productos de primeros auxilios convencionales para tratar heridas leves o irritaciones de la piel.

Encargada por Curad y realizada por Talker Research, la encuesta reveló que esta confianza ha crecido con el tiempo. El 73 % afirma prestar más atención a los ingredientes de sus productos que hace cinco años, una tendencia liderada por la generación Z (84 %) y los millennials (73 %).

El 40 % reconoce que muchos de los productos que usa en su piel contienen ingredientes naturales, y solo el 41 % “siempre” revisa los ingredientes antes de comprar.

El hábito viene de casa: el 77 % usa remedios caseros con la misma frecuencia, o más, que cuando era niño, un conocimiento transmitido principalmente por padres y familiares mayores (39 %), aunque amigos (18 %) y redes sociales (18 %) también influyen cada vez más.

Entre los remedios más usados están el aloe vera (75 %) y la miel (45 %) para quemaduras; el aceite de coco (52 %) y el bicarbonato (42 %) para raspones; y el aceite de lavanda (48 %) y el carbón activado (43 %) para moretones.

“Los consumidores buscan cada vez más incorporar ingredientes naturales en sus productos de primeros auxilios, tal como lo han hecho con su alimentación”, dijo Kurt Schmidt, gerente sénior de marketing de Curad.

Aun así, persiste la confusión. El 16 % cree erróneamente que el aloe vera actúa como protector solar, y uno de cada siete piensa que la vitamina E causa envejecimiento prematuro de la piel.

De todos modos, el 63 % considera importante que sus productos de cuidado de heridas contengan ingredientes naturales, y el 62 % ya tiene productos naturales o de origen vegetal en su botiquín.