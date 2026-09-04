La mitad de los dueños de mascotas le hace preguntas insólitas a la IA

El 47 % de los dueños de mascotas le ha hecho a la IA preguntas insólitas sobre sus mascotas.

Según una nueva encuesta realizada por Darwin's Pet Food y Talker Research a 2.000 dueños de mascotas, el 43 % ha usado herramientas de IA como ChatGPT para informarse sobre la salud o nutrición de su mascota, consultándolas en promedio siete veces por semana.

Las preguntas más comunes son sobre nutrición (55 %), síntomas o enfermedades (54 %), productos de cuidado (52 %) y curiosidades sobre el comportamiento (50 %).

Casi seis de cada 10 (59 %) han cambiado la forma en que cuidan a su mascota a partir de recomendaciones de la IA.

Sin embargo, la experiencia tradicional no ha sido reemplazada: el 71 % de los dueños confía más en los veterinarios para recibir consejos sobre salud y nutrición, frente a solo el 14 % que confía principalmente en la IA.

Cuando los consejos entran en conflicto, el 64 % sigue a su veterinario y solo el 12 % se inclina por la IA.

“A medida que las herramientas digitales transforman la forma en que la gente busca respuestas, muchos dueños de mascotas navegan una brecha creciente entre la conveniencia y la confianza en la información que encuentran”, dijo Paul Hagenson, vocero de Darwin's Pet Food.

El 90 % de los dueños de mascotas dicen que la IA y los recursos en línea los han hecho sentir mejor informados, pero el 50 % admite que al menos a veces se siente inseguro sobre sus decisiones de cuidado después de investigar en línea.

Para el 30 %, esa incertidumbre se convierte en más preocupación por la salud de su mascota. La salud (47 %) y la nutrición (33 %) son los principales motivos de duda.

Para filtrar el ruido, los dueños priorizan las credenciales profesionales (57 %) como la señal más confiable, seguidas de la experiencia personal (34 %) y los estudios científicos (31 %).

Solo el 11 % confía principalmente en la precisión de las respuestas generadas por IA. Apenas el 27 % confía en los consejos de la IA tanto como en los de expertos humanos, y el 89 % cree que la IA no puede reemplazar la intuición de un dueño de mascota.

“La IA está cambiando la forma en que la gente reúne información, pero no cambia la responsabilidad que implica cuidar a un animal”, agregó Hagenson. “Las decisiones más seguras suelen surgir de equilibrar el consejo experto con el conocimiento directo de tu propia mascota, en lugar de depender de una sola fuente”.