Por qué 2 de cada 3 compran artículos de segunda mano a menudo

Los estadounidenses están recurriendo a las tiendas de segunda mano en cifras récord, ya que reducen sus gastos discrecionales, que se han reducido un 42 % durante el último año.

En una nueva encuesta realizada por Mercari y Talker Research de 2.000 adultos, el 52 % de los encuestados afirmaron estar preocupado por sus finanzas y el 66 % ahora compra artículos de segunda mano con regularidad para ajustar su presupuesto.

El 17 % compra artículos de segunda mano hasta una vez por semana y el 28 % de la Generación Z compra artículos de segunda mano semanalmente, más que cualquier otra generación.

Comprar artículos de segunda mano ya no es solo una actividad en tiendas físicas, ya que el 22 % prefiere buscar ofertas en línea.

El 26 % de los encuestados comenzaron a comprar artículos de segunda mano el año pasado, y el motivo más común para el 72 % es ahorrar dinero.

El 51 % se emociona de encontrar una gran oferta, el 42 % busca artículos únicos o irrepetibles, al 30 % simplemente le gusta el ambiente de las tiendas de segunda mano y el 28 % busca artículos de colección.

La ropa domina las compras en tiendas de segunda mano con un 71 %, seguida de los libros (40 %), los artículos para el hogar (39 %), los zapatos (31 %), los artículos de colección (30 %) y los muebles (26 %). En promedio, los compradores estiman que el 34 % de sus pertenencias son de segunda mano.

Para muchos, ir de compras a tiendas de segunda mano es más que una simple estrategia para ahorrar dinero: el 57 % de los compradores de segunda mano lo considera una forma de autocuidado y el 70 % de la generación Z es especialmente propensa a verlo así.

Una típica visita a tiendas de segunda mano se convierte en una experiencia: el 37 % visita varias tiendas en un día, el 29 % se reúne con amigos para comprar juntos y el 25 % toma un café o una bebida para disfrutar mientras mira.

Y los hallazgos pueden ser impresionantes, desde ropa vintage y de diseñador hasta videojuegos retro, artículos de colección, muebles antiguos y tecnología prácticamente nueva.

“No es raro salir de las tiendas de segunda mano con una gran oferta”, dijo Jeff LeBeau, vicepresidente de crecimiento de Mercari. “Eso es parte del placer de comprar en tiendas de segunda mano: buscar y encontrar algo perfecto para ti, a un precio accesible. Y con el auge de las compras de segunda mano en línea, los consumidores estadounidenses ahora tienen más oportunidades que nunca de descubrir ofertas increíbles”.