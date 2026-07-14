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Pecados de la parrilla: Los peores errores al hacer un asado y cómo evitarlos

Desde tocar la parrilla ajena hasta apurar la carne, algunos errores siguen siendo imperdonables para los amantes del asado

Talker
Muchos parrilleros prefieren hamburguesas y salchichas cuando tienen invitados para evitar contratiempos
Muchos parrilleros prefieren hamburguesas y salchichas cuando tienen invitados para evitar contratiempos (Alamy/PA)

Tocar la parrilla de otra persona (32 %), no dejar reposar la carne (31 %) y levantar la tapa constantemente (30 %) se encuentran entre los peores "pecados" que se pueden cometer al hacer un asado.

Una reciente encuesta de 5.000 estadounidenses analizó cómo disfrutan las personas alrededor de la parrilla y por qué algunas prefieren evitarla.

Cocinar a la parrilla sigue siendo un ritual profundamente social: casi la mitad de los encuestados (48 %) asegura que "la comida" es el factor principal que une a la gente en una parrillada de verano, superando a la música, la conversación e incluso el hecho de estar al aire libre.

El 47 % se considera parrillero "habitual", mientras que solo el 18 % se describió como parrillero "ocasional".

A pesar de este entusiasmo, el arte de la parrilla genera bastante respeto. El estudio realizado por Perdue y Talker Research reveló que el 49 % admite que asar a la parrilla le resulta intimidante.

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De hecho, el 32 % de los encuestados se ponen especialmente nerviosos al cocinar pollo. Cocinar un pollo entero encabeza la lista como el alimento más arriesgado (21 %) y el más difícil de asar (27 %).

Por esta razón, el 49 % ha evitado por completo cocinar un pollo entero en la parrilla.

Gran parte de este temor se debe a desastres parrilleros del pasado. El 41 % confiesa que alguna vez se le ha caído la carne a través de las rejillas, mientras que una cuarta parte se ha quedado sin gas propano a mitad de la cocción.

Otro 25 % admite el clásico error de quemar el exterior de la carne dejando el interior completamente crudo.

Como resultado de estos nervios, el 57 % de las personas prefieren ir a lo seguro cuando tienen invitados y optan por asar alimentos tradicionales como hamburguesas o salchichas, para evitar el riesgo de no cocinar otras carnes correctamente.

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