Encuesta revela que la gente está dando menos propinas en el 2025

Los estadounidenses dieron menos propinas en el 2025, según un nuevo estudio.

Una encuesta realizada por Talker Research de 2.000 adultos reveló que la persona promedio gasta unos $283 al año solo en propinas, simplemente porque se siente presionada.

Eso es aproximadamente $24 al mes en propinas no deseadas, una cifra menor comparada con el 38 % en el 2024, cuando dar propinas le costó a los estadounidenses $453 anuales.

Las personas no solo pagan menos, sino que también ceden a la presión de dar propinas con menos frecuencia. Los encuestados informaron haber dado propinas 4,2 veces al mes este año, en comparación con 6,3 veces al mes en 2024.

Esta disminución en las propinas por culpa sugiere un cambio de actitud, aunque el 20 % todavía admite que siempre o a menudo da propinas más altas de lo que desea. El 29 % afirmó que rara vez o nunca siente esta presión.

La fatiga por dar propinas también podría estar relacionada con el aumento del costo de vida. Si bien el 37 % de los encuestados notaron que las opciones de propina han aumentado en las pantallas de pago y los menús, esa cifra es menor que la del año pasado, cuando el 48 % observó la misma tendencia.

Mientras tanto, el 41 % afirmó que la crisis del costo de vida les ha obligado a reducir sus propinas, mientras que solo el 11 % afirmó haber dado más en el 2025. El 22 % de los encuestados dijeron que están dando menos propinas en general este año.

A pesar de esta disminución, la empatía sigue influyendo. El 32 % afirmó que ahora da propinas más específicamente para apoyar a los trabajadores.

Sin embargo, la mayoría cree que la responsabilidad no debería recaer en los clientes: el 78 % dijo que las empresas deberían pagar más a los empleados en lugar de depender tanto de las propinas.